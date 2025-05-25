Bir Deri Bir Kemik: 6 Ayda 25 Kilo Verdiğini Açıklayan Işın Karaca'nın Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!
Geçtiğimiz haftalarda 6 ay içerisinde 25 kilo verdiğini ve bunu nasıl başardığını anlatan ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün gece ortak arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldı.
Zayıflamasının ardından ilk kez canlı görüntülenen Işın Karaca'nın yeni hali sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüye boğdu! Buyurun, detayları beraber görelim!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan ve güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silen Işın Karaca, özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden biri.
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Uzun bir süredir kilo vermek için diyetine ekstra dikkat ettiği bilinen Işın Karaca, sosyal medya hesabında yeni fotoğraflar paylaşmış, eski haline kıyasla çok daha zayıf bir Işın'la tanıştırmıştı hepimizi.
Işın Karaca'yı bu sefer hepimiz yakından gördük! Ortak arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile beraber sahneye çıkan Işın Karaca'nın resmen eridiği ortaya çıktı!
Buyurun, Işın Karaca'nın yeni halini görenler kilo kaybını nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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