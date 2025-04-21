6 Ayda Tam 28 Kilo Veren Işın Karaca Zayıflama Sırrını Açıkladı
Şarkılarıyla kalplerde taht kurmuş, güçlü sesi ve sahnedeki tarzıyla adından sıkça söz ettiren Işın Karaca’yı tanımayan yoktur. Son olarak Girne’de verdiği konserle hem müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi hem de yenilenen görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
Fit görünümüyle sahnede adeta yeniden doğmuş gibiydi! 6 ayda tam 25 kilo verdiğini açıklayan Karaca, nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle anlattı. Beyaz elbisesiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcının zayıf hali ve enerjisi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasının en güçlü vokallerinden biri olan Işın Karaca, hem sesiyle hem de karakteriyle sahnelerin sevilen ismi olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır kilo alıp verdiği bilinen Karaca, bu sefer çok daha kararlı bir dönüşüm yaşadığını belirtti.
Sadece sahne performansıyla değil, aynı zamanda anneliğiyle de gurur kaynağı olan Karaca, voleybolcu kızı Mia’nın ilk profesyonel transferini almasıyla ilgili duygularını da paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın