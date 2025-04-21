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6 Ayda Tam 28 Kilo Veren Işın Karaca Zayıflama Sırrını Açıkladı

6 Ayda Tam 28 Kilo Veren Işın Karaca Zayıflama Sırrını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 11:32

Şarkılarıyla kalplerde taht kurmuş, güçlü sesi ve sahnedeki tarzıyla adından sıkça söz ettiren Işın Karaca’yı tanımayan yoktur. Son olarak Girne’de verdiği konserle hem müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi hem de yenilenen görüntüsüyle herkesi şaşırttı. 

Fit görünümüyle sahnede adeta yeniden doğmuş gibiydi! 6 ayda tam 25 kilo verdiğini açıklayan Karaca, nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle anlattı. Beyaz elbisesiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcının zayıf hali ve enerjisi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gelin birlikte bakalım...

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Müzik dünyasının en güçlü vokallerinden biri olan Işın Karaca, hem sesiyle hem de karakteriyle sahnelerin sevilen ismi olmayı sürdürüyor.

Müzik dünyasının en güçlü vokallerinden biri olan Işın Karaca, hem sesiyle hem de karakteriyle sahnelerin sevilen ismi olmayı sürdürüyor.

Yıllardır şarkılarıyla ruhumuza dokunan Karaca, bu kez magazin gündemine bambaşka bir nedenle geldi. 

6 ayda tam 25 kilo veren ve yepyeni bir imajla hayranlarının karşısına çıkan sanatçı, Girne’de verdiği konserde hem kulaklara hem gözlere hitap etti.

Beyaz, sade ama bir o kadar da zarif elbisesiyle sahneye çıkan Işın Karaca, “yeniden doğmuş gibi” yorumları alırken, fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Uzun zamandır kilo alıp verdiği bilinen Karaca, bu sefer çok daha kararlı bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

Uzun zamandır kilo alıp verdiği bilinen Karaca, bu sefer çok daha kararlı bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, kilo verme süreciyle ilgili “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli” sözleriyle dikkat çekti.

Sibel Can’la birlikte Türkiye’de en çok kilo alıp veren kadın olduğunu da esprili bir şekilde dile getiren Karaca, bu defa işi sıkı tuttuğunu ifade etti. “Bu iş insanın kendini tanımasıyla oluyormuş. Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Ama her şey uzman kontrolünde gerçekleşiyor” diyerek, sürecin bilinçli bir şekilde ilerlediğini de vurguladı.

Sadece sahne performansıyla değil, aynı zamanda anneliğiyle de gurur kaynağı olan Karaca, voleybolcu kızı Mia’nın ilk profesyonel transferini almasıyla ilgili duygularını da paylaştı.

Sadece sahne performansıyla değil, aynı zamanda anneliğiyle de gurur kaynağı olan Karaca, voleybolcu kızı Mia’nın ilk profesyonel transferini almasıyla ilgili duygularını da paylaştı.

“Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. 13 yaşında bir çocuk günde 8 saat okul, sonra 3 saat antrenman yapıyor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim!” sözleriyle kızına olan hayranlığını dile getirdi.

Sahneyi “yüreğini döktüğü, özgür hissettiği yer” olarak tanımlayan Işın Karaca, “İnsanların hayatından 2 saat alıyorum ama karşılığında ‘Vay be, kadının konserinde çok eğlendik!’ dediklerinde en büyük mutluluğu yaşıyorum” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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