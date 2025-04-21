6 Ayda Tam 28 Kilo Veren Işın Karaca Zayıflama Sırrını Açıkladı

“Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. 13 yaşında bir çocuk günde 8 saat okul, sonra 3 saat antrenman yapıyor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim!” sözleriyle kızına olan hayranlığını dile getirdi.

Sahneyi “yüreğini döktüğü, özgür hissettiği yer” olarak tanımlayan Işın Karaca, “İnsanların hayatından 2 saat alıyorum ama karşılığında ‘Vay be, kadının konserinde çok eğlendik!’ dediklerinde en büyük mutluluğu yaşıyorum” dedi.