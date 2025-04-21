Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart ile Nişanlısı Dylan Meyer Evlendi

Robert Pattinson ile birlikte başrolleri paylaştığı bu seri, gençlik sinemasında çığır açtı ve Kristen Stewart’ı bir gençlik ikonu haline getirdi.

Twilight (Alacakaranlık) sonrası kariyerine bağımsız filmlerle yön vermeyi tercih eden Stewart, Clouds of Sils Maria, Personal Shopper ve Spencer gibi filmlerde sergilediği performanslarla eleştirmenlerden epey övgü aldı. Özellikle Spencer filminde 'Prenses Diana'yı canlandırması, onun oyunculuk kariyerinin en güçlü rollerinden biri olarak gösterildi ve bu rol sayesinde Oscar adaylığı kazandı.

Kristen Stewart, sadece oyunculuğuyla değil, tarzı ve özgün duruşuyla da dikkat çeken bir isim. Sektördeki kalıpları yıkmaktan çekinmeyen, hem bağımsız sinemayı hem de ana akımı bir arada götürebilen nadir oyunculardan biri olarak görülmekte.