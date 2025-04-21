Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart ile Nişanlısı Dylan Meyer Evlendi
Başarılı yıldız Kristen Stewart, 2021 yılında Dylan Meyer ile nişanlandığını açıklamıştı. Çift, bir ömür boyu birlikte yaşamaya ve yaşlanmaya 'evet' dedi. Stewart ve Meyer ikilisi evlendi.
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Kristen Stewart desek belki tanımazsınız, fakat Alacakaranlık film serisinin Bella'sı deyince mutlaka hafızalarınızda bir şeyler canlanacaktır.
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Stewart, cinselliğini özgürce yaşamayı tercih eden ve bunu gizlemeyen bir isim. Kendisi uzun süredir Dylan Meyer ile birlikte.
Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer, pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
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