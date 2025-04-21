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Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart ile Nişanlısı Dylan Meyer Evlendi

Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart ile Nişanlısı Dylan Meyer Evlendi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 10:55

Başarılı yıldız Kristen Stewart, 2021 yılında Dylan Meyer ile nişanlandığını açıklamıştı. Çift, bir ömür boyu birlikte yaşamaya ve yaşlanmaya 'evet' dedi. Stewart ve Meyer ikilisi evlendi. 

Kaynak: NTV

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Kristen Stewart desek belki tanımazsınız, fakat Alacakaranlık film serisinin Bella'sı deyince mutlaka hafızalarınızda bir şeyler canlanacaktır.

Kristen Stewart desek belki tanımazsınız, fakat Alacakaranlık film serisinin Bella'sı deyince mutlaka hafızalarınızda bir şeyler canlanacaktır.

Robert Pattinson ile birlikte başrolleri paylaştığı bu seri, gençlik sinemasında çığır açtı ve Kristen Stewart’ı bir gençlik ikonu haline getirdi.

Twilight (Alacakaranlık) sonrası kariyerine bağımsız filmlerle yön vermeyi tercih eden Stewart, Clouds of Sils Maria, Personal Shopper ve Spencer gibi filmlerde sergilediği performanslarla eleştirmenlerden epey övgü aldı. Özellikle Spencer filminde 'Prenses Diana'yı canlandırması, onun oyunculuk kariyerinin en güçlü rollerinden biri olarak gösterildi ve bu rol sayesinde Oscar adaylığı kazandı.

Kristen Stewart, sadece oyunculuğuyla değil, tarzı ve özgün duruşuyla da dikkat çeken bir isim. Sektördeki kalıpları yıkmaktan çekinmeyen, hem bağımsız sinemayı hem de ana akımı bir arada götürebilen nadir oyunculardan biri olarak görülmekte.

Stewart, cinselliğini özgürce yaşamayı tercih eden ve bunu gizlemeyen bir isim. Kendisi uzun süredir Dylan Meyer ile birlikte.

Stewart, cinselliğini özgürce yaşamayı tercih eden ve bunu gizlemeyen bir isim. Kendisi uzun süredir Dylan Meyer ile birlikte.

Cinselliğini açıkça ifade eden, kimliğini saklamadan yaşayan Stewart, özellikle LGBTQ+ topluluğu için ilham verici bir figür haline gelmişti. Alacakaranlık film serisinin popüler olduğu yıllarda Robert Patinson ile aşkı desteklense de onun kalbinin kapıları bir erkeğe açık değildi.

Kristen Stewart, şimdilerde 2021 yılında nişanlandığını açıkladığı Dylan Meyer ile birlikte. Dylan Meyer bir senarist ve yazar; aynı zamanda film sektöründe çeşitli projelerde çalışmış bir isim. İkili, aslında yıllar önce bir film setinde tanışmış, ancak 2019’da yeniden karşılaşıp romantik bir ilişkiye başlamışlardı. Kristen, ilişkilerini kamuoyuna açıklamaktan çekinmedi ve röportajlarında biricik aşkının ismini sık sık geçirdi. Stewart, bir röportajda Dylan ile evlenmek istediğini ve bu konuda oldukça heyecanlı olduğunu da söylemişti.

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer, pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer, pazar günü Los Angeles'ta gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

İkili için o mutlu gün gelip çattı. Stewart ve Meyer, nikâh işlemlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra Kristen Stewart''ın evinde yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi. Çiftin düğününe sınırlı sayıda davetli katılsa da, konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimlerin de yer aldığı bildirildi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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