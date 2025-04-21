"Alacağın Karşılığa Airbag Bile Açamazsın" Denmişti: Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı
Şimdilerde sosyal medyada ve Babala TV'de yaptığı işlerle büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, 6 Şubat Kahraman Maraş depremlerinde aktif rol oynamış, bağış toplama sürecinde desteğini esirgememişti.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Murat Sakaoğlu'ndan gelen iddialar sonucu Oğuzhan Uğur, o döneme ilişkin soruları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur, yaptığı projelerle gün geçtikte adını daha da tanınır hale getiren bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni Murat Sakaoğlu, göndermeli bir paylaşımda bulunarak deprem dönemi bağışlarını Oğuzhan Uğur'a sordu.
Oğuzhan Uğur cephesinden kısa sürede açıklama geldi. "Yani işin özü, bağışları ahbap ve AFAD topladı. Muhatabın Ahbap ve AFAD kardeşim." ifadelerine yer verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın