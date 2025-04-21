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"Alacağın Karşılığa Airbag Bile Açamazsın" Denmişti: Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı

"Alacağın Karşılığa Airbag Bile Açamazsın" Denmişti: Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 08:52

Şimdilerde sosyal medyada ve Babala TV'de yaptığı işlerle büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, 6 Şubat Kahraman Maraş depremlerinde aktif rol oynamış, bağış toplama sürecinde desteğini esirgememişti. 

Sosyal medya fenomeni ve komedyen Murat Sakaoğlu'ndan gelen iddialar sonucu Oğuzhan Uğur, o döneme ilişkin soruları yanıtladı.

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Oğuzhan Uğur, yaptığı projelerle gün geçtikte adını daha da tanınır hale getiren bir isim.

Oğuzhan Uğur, yaptığı projelerle gün geçtikte adını daha da tanınır hale getiren bir isim.

Kendisi şimdilerde, 'Saygı1' isimli formatı ile gündeme geliyor biliyorsunuz. Sertab Erener'den Mor ve Ötesi'ne pek çok kıymetli sanatçı ve sanatçı gruplarının kendilerine ve şarkılarına bir nevi 'saygı' gösterme amacında olan bu formatıyla herkesi bir araya toplamayı başarıyor. Kısacası severkitle ile sanatçıları birbirine kavuşturuyor da diyebiliriz. 

Hatırlarsınız, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, ülkemiz için bir yıkım ve büyük bir yas sürecinin başlangıcı olmuştu. Birçok vatandaş, süregelen depremlerde hayatını kaybetmiş, evsiz kalmış ya da en yakınlarını ebediyete uğurlamıştı. Bu süreçte ülke genelinde kampanyalar düzenlenmiş, büyük meblağda paralar toplanılarak yardım için bölgeye gönderilmişti. Depremin hemen ardından, Oğuzhan Uğur, Babala TV ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yardım organizasyonlarına öncülük etti. Oğuzhan Uğur ise o süreçte bağışların Ahbap ve AFAD'a yapılması gerektiğini paylaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni Murat Sakaoğlu, göndermeli bir paylaşımda bulunarak deprem dönemi bağışlarını Oğuzhan Uğur'a sordu.

Sosyal medya fenomeni Murat Sakaoğlu, göndermeli bir paylaşımda bulunarak deprem dönemi bağışlarını Oğuzhan Uğur'a sordu.

'@oguzhanugur_

Beni her gün çaya davet eden, yaptığım işleri 'yav sen bunları nasıl yapıyorsun’ diye hayretle karşılayan Oğuzhan Uğur.

Her gündemde mutlaka mesaj atan Oğuzhan Uğur.

Sana @ahbap ile alakalı bir soru yönelttim. Sağlık durumun yerinde ve elin ayağın tutuyor ise, yeni yaptığın paylaşımlarda yığınla ‘Murata cevap ver’ yorumları var ise her şeyin farkındasın.. Sakın bana kompleksli bir kalkışma, karalama, iftira ile gelme, benden eksik arşiv çıkmaz, alacağın karşılığa

airbag bile açamazsın.. ben sana saldırmıyorum. Sana bu milletin bağışlarının

hesabını soruyorum. PDF Dijital ekstre olarak tek tık ile halka açın @ahbap platformunu. Yoksa ocağın altını açmaya devam edeceğim..' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur cephesinden kısa sürede açıklama geldi. "Yani işin özü, bağışları ahbap ve AFAD topladı. Muhatabın Ahbap ve AFAD kardeşim." ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Uğur cephesinden kısa sürede açıklama geldi. "Yani işin özü, bağışları ahbap ve AFAD topladı. Muhatabın Ahbap ve AFAD kardeşim." ifadelerine yer verdi.

Uğur'un açıklamasının tamamı ise bu şekildeydi: 'Sor elbette. Hemen cevap vereyim. Herkesin bildiği üzere biz kendi üzerimize hiç bağış toplamadık, vakıf değiliz, böyle bir yetkimiz de yok. Biz Ahbap ve Afad’ın iban numaralarını paylaştık. Bağış yapın dedik. Yani elimiz bir kuruş paraya değmedi. Yardım için kurduğumuz çadırları ve diğer tüm hususları da bizzat kendi cebimden ödedim, topladığımız bağışlarla da yapmadık. Yani işin özü, bağışları ahbap ve afad topladı. Daha da özeti, muhatabın Ahbap ve Afad kardeşim. Ben değilim. Onlara ulaşman gerekiyor, bana değil. Şimdi görünür olma yoksunluğu ile beni başrole koyup paylaştığın şu yazıya gelelim. Aslında tam da istediğini yapıyorum cevap vererek ama maalesef zayıf noktalarımdan biri de bu. Senin işine yarayacağını da bilsem, bana hiçbir faydası olmasa da yapıyorum bu cevap verme sporunu. Huy 🤷🏻‍♂️ Şimdiiii…. Sürekli arayıp çaya davet ediyormuşum =) Her gündemde arıyormuşum. Öyle demişsin. Baktım mesajlara, beş sene evvel iki defa mesajlaşmışız. ‘abi seni taklit ettiğimi söylüyorlar’ diye mesaj atıp ağlamışsın. Ben de ezilme, üzülme diye tatlı tatlı cevap vermişim, işini yapman için seni teşvik etmişim. ‘Başarılısın böyle devam et, takma yorumları’ hesabı. Abilik işte. Sonra zaman geçmiş, çekiliş yaptığını görüp takipten çıkmışım, ona da ağlamışsın tabii, abi neden takipten çıktın vs. Ben de şakayla karışık uyarmışım ‘bak verginizi sağlama alın patlatırlar’ demişim. O sıra herkesi patlatıyorlardı hatırlarsın. Sürekli duyum alıyorduk. Tabii bu beş sene evvel oluyor =) İki defa mesajlaşmışız, o kadar. Devamı yok. Şimdi beni sırtına basıp görünür olacağın internet fenomenlerinden sandığın için tabii, yok şöyle arşivim var, yok airbag açsan kurtaramazsın gibi saçma sapan bir 10 yaş raconu kesmeye çalışmışsın. Gördüğün gibi boş geçmiyorum, cevap vererek yoksunluğunu bir miktar gideriyorum. Ancak iyi okuduysan bu komik raconlarına değildi cevabım. Seni görmezden geliyorum. Öyle yapmaya da devam edeceğim. Bu kısa zamanın tadını çıkart, birkaç saate sileceğim ❤️' 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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