"Alacağın Karşılığa Airbag Bile Açamazsın" Denmişti: Oğuzhan Uğur, Deprem Bağışları Hakkında Açıklama Yaptı

Uğur'un açıklamasının tamamı ise bu şekildeydi: 'Sor elbette. Hemen cevap vereyim. Herkesin bildiği üzere biz kendi üzerimize hiç bağış toplamadık, vakıf değiliz, böyle bir yetkimiz de yok. Biz Ahbap ve Afad’ın iban numaralarını paylaştık. Bağış yapın dedik. Yani elimiz bir kuruş paraya değmedi. Yardım için kurduğumuz çadırları ve diğer tüm hususları da bizzat kendi cebimden ödedim, topladığımız bağışlarla da yapmadık. Yani işin özü, bağışları ahbap ve afad topladı. Daha da özeti, muhatabın Ahbap ve Afad kardeşim. Ben değilim. Onlara ulaşman gerekiyor, bana değil. Şimdi görünür olma yoksunluğu ile beni başrole koyup paylaştığın şu yazıya gelelim. Aslında tam da istediğini yapıyorum cevap vererek ama maalesef zayıf noktalarımdan biri de bu. Senin işine yarayacağını da bilsem, bana hiçbir faydası olmasa da yapıyorum bu cevap verme sporunu. Huy 🤷🏻‍♂️ Şimdiiii…. Sürekli arayıp çaya davet ediyormuşum =) Her gündemde arıyormuşum. Öyle demişsin. Baktım mesajlara, beş sene evvel iki defa mesajlaşmışız. ‘abi seni taklit ettiğimi söylüyorlar’ diye mesaj atıp ağlamışsın. Ben de ezilme, üzülme diye tatlı tatlı cevap vermişim, işini yapman için seni teşvik etmişim. ‘Başarılısın böyle devam et, takma yorumları’ hesabı. Abilik işte. Sonra zaman geçmiş, çekiliş yaptığını görüp takipten çıkmışım, ona da ağlamışsın tabii, abi neden takipten çıktın vs. Ben de şakayla karışık uyarmışım ‘bak verginizi sağlama alın patlatırlar’ demişim. O sıra herkesi patlatıyorlardı hatırlarsın. Sürekli duyum alıyorduk. Tabii bu beş sene evvel oluyor =) İki defa mesajlaşmışız, o kadar. Devamı yok. Şimdi beni sırtına basıp görünür olacağın internet fenomenlerinden sandığın için tabii, yok şöyle arşivim var, yok airbag açsan kurtaramazsın gibi saçma sapan bir 10 yaş raconu kesmeye çalışmışsın. Gördüğün gibi boş geçmiyorum, cevap vererek yoksunluğunu bir miktar gideriyorum. Ancak iyi okuduysan bu komik raconlarına değildi cevabım. Seni görmezden geliyorum. Öyle yapmaya da devam edeceğim. Bu kısa zamanın tadını çıkart, birkaç saate sileceğim ❤️'