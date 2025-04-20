Perihan Savaş, "Oyunculuk Nasıl Yapacaksın?" Diyerek Genç Yaşta Estetik Yaptıran Oyuncuları Eleştirdi!

'Ben kadınlığımı hiçbir zaman erkek üzerinden tanımlamadım. Ayakta kalmak için önce kendini bilmelisin.' sözüyle güçlü duruşunu eksiksiz tanımlayan Savaş, en son Çukur”da Sultan Koçovalı rolüyle kalplerimizde yer edinmişti. Geçmiş yıllarda ise 'Taşralı Kız' ve 'Sev Dedi Gözlerim' gibi filmlerde de rol almıştı.

Kendisi bir döneme İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aşkla damga vurmuştu. Daha sonrasında ise İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bu sözleri magazin dünyasında epey yankılanmıştı.