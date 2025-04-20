Perihan Savaş, "Oyunculuk Nasıl Yapacaksın?" Diyerek Genç Yaşta Estetik Yaptıran Oyuncuları Eleştirdi!
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Yeşilçam'ın zarif ve kıymetli oyuncusu Perihan Svaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi birçok Yeşilçam oyuncusuna kıyasla hala günümüz dizilerinde de önemli rollerde oynuyor.
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Perihan Savaş, ODTÜ'de gerçekleşen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.
İşte o anlar:
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