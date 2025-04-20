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Perihan Savaş, "Oyunculuk Nasıl Yapacaksın?" Diyerek Genç Yaşta Estetik Yaptıran Oyuncuları Eleştirdi!

Perihan Savaş, "Oyunculuk Nasıl Yapacaksın?" Diyerek Genç Yaşta Estetik Yaptıran Oyuncuları Eleştirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 00:27

Yeşilçam'ın asi güzeli olarak bilinen ve dik duruşuyla kendine hayran bırakan Perihan Savaş, ODTÜ'de katıldığı bir söyleşide yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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Yeşilçam'ın zarif ve kıymetli oyuncusu Perihan Svaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi birçok Yeşilçam oyuncusuna kıyasla hala günümüz dizilerinde de önemli rollerde oynuyor.

Yeşilçam'ın zarif ve kıymetli oyuncusu Perihan Svaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi birçok Yeşilçam oyuncusuna kıyasla hala günümüz dizilerinde de önemli rollerde oynuyor.

'Ben kadınlığımı hiçbir zaman erkek üzerinden tanımlamadım. Ayakta kalmak için önce kendini bilmelisin.' sözüyle güçlü duruşunu eksiksiz tanımlayan Savaş, en son Çukur”da Sultan Koçovalı rolüyle kalplerimizde yer edinmişti. Geçmiş yıllarda ise 'Taşralı Kız' ve 'Sev Dedi Gözlerim' gibi filmlerde de rol almıştı.

Kendisi bir döneme İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aşkla damga vurmuştu. Daha sonrasında ise İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bu sözleri magazin dünyasında epey yankılanmıştı.

Perihan Savaş, ODTÜ'de gerçekleşen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Perihan Savaş, ODTÜ'de gerçekleşen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

'25 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında yüzünü gerdirenleri algılayamıyorum. Mimiklerin ne olacak sonra? Olmayacak. Olmadığı zaman sen oyunculuk nasıl yapacaksın? Yani oyunculuk çok farklı bir şey. Sen sadece saf güzelliğinle değil, oyunculuğunla, gözündeki bakışınla ancak oyunculuğunu insanlara aktarabilirsin.' ifadelerine konuşmasında yer verdi.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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