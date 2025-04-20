Şevval Sam, Kısacık Kestirdiği Saçlarıyla Yeni İmajını Tanımayanları İlginç Buldu
Hem güzelliğiyle hem de yetenekleriyle ön plana çıkan Şevval Sam, imaj değişikliğine giderek koyu renkli saçlarını kısacık kestirmişti.
Şevval Sam, yeni imajıyla kendisini tanımadıklarını söyledi.
Kaynak: Snob Magazin
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"Yasak Elma" dizisinin "Ender"i olarak televizyon dizisinin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Şevval Sam'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Karadeniz türkülerinin sevilen sesi Şevval Sam, değiştirdiği imajıyla dikkat çekmişti.
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