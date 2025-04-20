Şevval Sam, Kısacık Kestirdiği Saçlarıyla Yeni İmajını Tanımayanları İlginç Buldu

Şevval Sam, kısacık kestirdiği saçlarıyla aurasını tamamen değiştirdi. Konser öncesi röportaj veren Sam, 'Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadılar. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç' dedi.

Bu ifadelerinden önce ise yeni halinden memnuniyetini dile getirdi ve 'Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca çok iyi bir sonuç aldım. Yeni imajımın büyük bir karşılık bulduğunu da fark ettim.' demişti.