onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şevval Sam, Kısacık Kestirdiği Saçlarıyla Yeni İmajını Tanımayanları İlginç Buldu

Şevval Sam, Kısacık Kestirdiği Saçlarıyla Yeni İmajını Tanımayanları İlginç Buldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 21:08

Hem güzelliğiyle hem de yetenekleriyle ön plana çıkan Şevval Sam, imaj değişikliğine giderek koyu renkli saçlarını kısacık kestirmişti. 

Şevval Sam, yeni imajıyla kendisini tanımadıklarını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yasak Elma" dizisinin "Ender"i olarak televizyon dizisinin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Şevval Sam'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Yasak Elma" dizisinin "Ender"i olarak televizyon dizisinin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Şevval Sam'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şevval Sam, zarif duruşu ve yetenekleriyle dikkat çeken bir isim. Kendisi hem oyunculuğuyla hem de şarkıcılığıyla adeta parlayan bir yıldız. Kendisi genç yaşta müzisyen Metin Tekin ile evlenmişti. Bu evlilikten 1996 yılında oğlu Taro Emir Tekin dünyaya gelmişti. Günümüzde Taro da başarılı bir oyuncu olarak annesinin izinden gidiyor ve dikkat çekici projelerde yer alıyor biliyorsunuz ki. Özel hayatını magazinden uzak tutmayı tercih eden Sam, 'Ben özelimi özel yaşarım,' diyerek her zaman duruşunu korudu.

Karadeniz türkülerinin sevilen sesi Şevval Sam, değiştirdiği imajıyla dikkat çekmişti.

Karadeniz türkülerinin sevilen sesi Şevval Sam, değiştirdiği imajıyla dikkat çekmişti.

Şevval Sam, kısacık kestirdiği saçlarıyla aurasını tamamen değiştirdi. Konser öncesi röportaj veren Sam,  'Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadılar. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç' dedi. 

Bu ifadelerinden önce ise yeni halinden memnuniyetini dile getirdi ve 'Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca çok iyi bir sonuç aldım. Yeni imajımın büyük bir karşılık bulduğunu da fark ettim.' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın