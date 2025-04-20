Burcu Kıratlı'nın Ex Aşkı Sinan Akçıl'a "Magazinsel" Göndermesi Fena Dikkat Çekti

Kendisi ex aşklarıyla da sürekli gündeme gelen bir isim. Eski sevgililer listesi bir hayli uzun olan Akçıl, geçmiş yıllarda Hande Yener ve Hadise gibi ünlü isimlerle sansasyonel birliktelikler yaşamış, bu birlikteliklerin izleri günümüze kadar uzanmıştı. Aşkıyla işini pek de ayırmayan Sinan Akçıl, aynı sektörde olduğu eski aşklarının birkaç şarkısına imzasını atmıştı.

Hadise'nin İbrahim Selim'in programına damga vuran açıklamaları ve Sinan Akçıl ile ilişkisinin bir ihanet sonucu bittiğini vurgulamasının ardından Akçıl'dan sosyal medya üzerinden bir çok kez Hadise cephesine göndermeli yanıtlar gelmişti.