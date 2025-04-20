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Burcu Kıratlı'nın Ex Aşkı Sinan Akçıl'a "Magazinsel" Göndermesi Fena Dikkat Çekti

Burcu Kıratlı'nın Ex Aşkı Sinan Akçıl'a "Magazinsel" Göndermesi Fena Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 19:07

Bir ayrıl bir barış aşk yaşayan ve sonunda yollarını kesinkes ayıran Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti, magazin dünyasının sık sık olay olan çiftlerinden biliyorsunuz.

Kıratlı, katıldığı bir programda eski eşi Sinan Akçıl'a göndermede bulundu. Bu sözleri kısa sürede büyük dikkat çekti.

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Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan şarkıcı Sinan Akçıl'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan şarkıcı Sinan Akçıl'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi ex aşklarıyla da sürekli gündeme gelen bir isim. Eski sevgililer listesi bir hayli uzun olan Akçıl, geçmiş yıllarda Hande Yener ve Hadise gibi ünlü isimlerle sansasyonel birliktelikler yaşamış, bu birlikteliklerin izleri günümüze kadar uzanmıştı. Aşkıyla işini pek de ayırmayan Sinan Akçıl, aynı sektörde olduğu eski aşklarının birkaç şarkısına imzasını atmıştı. 

Hadise'nin İbrahim Selim'in programına damga vuran açıklamaları ve Sinan Akçıl ile ilişkisinin bir ihanet sonucu bittiğini vurgulamasının ardından Akçıl'dan sosyal medya üzerinden bir çok kez Hadise cephesine göndermeli yanıtlar gelmişti.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile bir ayrıl bir de barış uzun soluklu aşk yaşamıştı. Fakat ikilinin birlikteliği en sonunda kesinkes sonlanmıştı.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile bir ayrıl bir de barış uzun soluklu aşk yaşamıştı. Fakat ikilinin birlikteliği en sonunda kesinkes sonlanmıştı.

Çiftin ilk evliliği, 2018 senesinde Amsterdam'da gerçekleşmişti. Evliliğin üzerinden henüz bir sene bile geçmemişken ikili 2019 yılında boşanma kararı almıştı. İkili, birbirinden kopamayıp 2021 senesinde tekrar nikah masasına oturmuştu. Fakat takvimler, 2022 senesinin Mayıs ayını gösterdiğinde ünlü çift ikinci kez boşanma kararı almıştı. Tekrar birleşecekleri söylentisi olsa da ikilinin yolları bir daha kesişmedi.

Burcu Kıratlı, " Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk oldu. Programda eski eşine göndermeli söylediği sözler, dikkat çekti.

Burcu Kıratlı, " Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk oldu. Programda eski eşine göndermeli söylediği sözler, dikkat çekti.

'Magazinden hep kaçtım ama tercih ettiğim kişi bunu çok seven biri oldu.' ifadesini kullandı. 

Oyuncu olan Burcu Kıratlı, 'Peri Masalı' ve 'Aşk ve Mavi' gibi yapımlarda rol almıştı. 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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