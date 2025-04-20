Burcu Kıratlı'nın Ex Aşkı Sinan Akçıl'a "Magazinsel" Göndermesi Fena Dikkat Çekti
Bir ayrıl bir barış aşk yaşayan ve sonunda yollarını kesinkes ayıran Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti, magazin dünyasının sık sık olay olan çiftlerinden biliyorsunuz.
Kıratlı, katıldığı bir programda eski eşi Sinan Akçıl'a göndermede bulundu. Bu sözleri kısa sürede büyük dikkat çekti.
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Her yaptığı her söylediği ayrı bir olay olan şarkıcı Sinan Akçıl'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile bir ayrıl bir de barış uzun soluklu aşk yaşamıştı. Fakat ikilinin birlikteliği en sonunda kesinkes sonlanmıştı.
Burcu Kıratlı, " Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi" programına konuk oldu. Programda eski eşine göndermeli söylediği sözler, dikkat çekti.
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