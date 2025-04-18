Neye Uğradığını Şaşırdı: Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı, Ne İş Yaptığını Sordu!

Yaz aylarında Antalya ve İstanbul'a konser vermek için gelecek olan JLO, geçtiğimiz hafta bu haberle ortalığı kasıp kavurmuştu.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'i sokakta gören ve sokak röportajı yapan adam ünlü ismi tanımadı. Ona çok güzel göründüğünü ve hangi mesleği yaptığını sordu.
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Jennifer Lopez'i etkileyici sokak stiliyle görüntüleyen bir içerik üreticisi onu durdurdu ve iltifat etti.
İşin tuhaf olan kısmı ise röportajı yapan kişinin dünyaca ünlü yıldızı tanımıyor oluşuydu.
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