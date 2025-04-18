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Neye Uğradığını Şaşırdı: Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı, Ne İş Yaptığını Sordu!

Neye Uğradığını Şaşırdı: Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı, Ne İş Yaptığını Sordu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 23:50

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Yaz aylarında Antalya ve İstanbul'a konser vermek için gelecek olan JLO, geçtiğimiz hafta bu haberle ortalığı kasıp kavurmuştu.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'i sokakta gören ve sokak röportajı yapan adam ünlü ismi tanımadı. Ona çok güzel göründüğünü ve hangi mesleği yaptığını sordu.

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Jennifer Lopez'i etkileyici sokak stiliyle görüntüleyen bir içerik üreticisi onu durdurdu ve iltifat etti.

Jennifer Lopez'i etkileyici sokak stiliyle görüntüleyen bir içerik üreticisi onu durdurdu ve iltifat etti.

Jennifer Lopez, bu röportajda annesinden aldığı bir tavsiyeyi paylaştı. Bu tavsiyenin 'Çok çalış ve iyi bir insan ol.' olduğunu dile getirdi.

İşin tuhaf olan kısmı ise röportajı yapan kişinin dünyaca ünlü yıldızı tanımıyor oluşuydu.

İşin tuhaf olan kısmı ise röportajı yapan kişinin dünyaca ünlü yıldızı tanımıyor oluşuydu.

'Kıyafetinizi çok sevdim, mesleğiniz nedir?' diye sorunca Jennifer Lopez neye uğradığını şaşırdı ve 'Ne' yanıtı verdi. Ardından, 'Şarkıcıyım ve eğlence sektöründeyim.' dedi. İsminiz nedir sorusuna ise 'Jennifer' yanıtını verdi. Mesleğinde en sevdiği şeyin ne olduğu sorulunca, mesleğine ait her şeyi sevdiğini ifade etti. Röportajı yapan kişi özgüven sorunları olduğunu söyleyip JLO'dan tavsiye istedi. Lopez ise 'Kim olduğunun farkında olması gerektiğini ve diğer insanların yorumlarını kafasına takmaması gerektiğini' dile getirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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