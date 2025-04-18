Neye Uğradığını Şaşırdı: Sokak Röportajı Yapan Adam, Jennifer Lopez'i Tanımadı, Ne İş Yaptığını Sordu!

'Kıyafetinizi çok sevdim, mesleğiniz nedir?' diye sorunca Jennifer Lopez neye uğradığını şaşırdı ve 'Ne' yanıtı verdi. Ardından, 'Şarkıcıyım ve eğlence sektöründeyim.' dedi. İsminiz nedir sorusuna ise 'Jennifer' yanıtını verdi. Mesleğinde en sevdiği şeyin ne olduğu sorulunca, mesleğine ait her şeyi sevdiğini ifade etti. Röportajı yapan kişi özgüven sorunları olduğunu söyleyip JLO'dan tavsiye istedi. Lopez ise 'Kim olduğunun farkında olması gerektiğini ve diğer insanların yorumlarını kafasına takmaması gerektiğini' dile getirdi.