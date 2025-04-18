Sıla Türkoğlu'na Erkek Arkadaşı Ata Ayyıldız'dan Pastalı ve Partili Doğum Günü Jesti Geldi
Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, 26. yaşına bastı. Sevgilisi Ata Ayyıldız, biricik aşkının doğum gününü romantizm ve eğlence dolu bir partisiyle kutladı.
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Sıla Türkoğlu, şimdilerin en gözde oyuncularından birisi biliyorsunuz.
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Ata Ayyıldız, sevgilisinin doğum gününü renkli bir partiyle kutladı.
Ayyıldız, sevgilisi için ay ile güneşin; gece ile gündüzün birleşiminden oluşan bir pasta hazırlattı.
Partide "Sıla'nın 26. yaş günü" vurgusu yapılan afişte Türkoğlu'nun küçüklüğüne ait resimlerden kolaj yapılmıştı.
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