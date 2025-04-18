Sıla Türkoğlu'na Erkek Arkadaşı Ata Ayyıldız'dan Pastalı ve Partili Doğum Günü Jesti Geldi

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızını parlatmış bir isim biliyorsunuz. Kendisi dizinin 'Doğa'sı olarak hem televizyon ekranlarının hem de sosyal medyanın popüler yüzlerinden. Bir dönemler aynı dizide kocası rolünde oynayan oyuncu Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodularıyla da anılmıştı.

Fakat güzel oyuncu bir süredir Ata Ayyıldız ile birlikte aşk yaşıyor. Çift mutluluklarını sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.