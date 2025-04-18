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Sıla Türkoğlu'na Erkek Arkadaşı Ata Ayyıldız'dan Pastalı ve Partili Doğum Günü Jesti Geldi

Sıla Türkoğlu'na Erkek Arkadaşı Ata Ayyıldız'dan Pastalı ve Partili Doğum Günü Jesti Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 19:27

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, 26. yaşına bastı. Sevgilisi Ata Ayyıldız, biricik aşkının doğum gününü romantizm ve eğlence dolu bir partisiyle kutladı.

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Sıla Türkoğlu, şimdilerin en gözde oyuncularından birisi biliyorsunuz.

Sıla Türkoğlu, şimdilerin en gözde oyuncularından birisi biliyorsunuz.

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızını parlatmış bir isim biliyorsunuz. Kendisi dizinin 'Doğa'sı olarak hem televizyon ekranlarının hem de sosyal medyanın popüler yüzlerinden. Bir dönemler aynı dizide kocası rolünde oynayan oyuncu Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodularıyla da anılmıştı. 

Fakat güzel oyuncu bir süredir Ata Ayyıldız ile birlikte aşk yaşıyor. Çift mutluluklarını sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.

Ata Ayyıldız, sevgilisinin doğum gününü renkli bir partiyle kutladı.

Ata Ayyıldız, sevgilisinin doğum gününü renkli bir partiyle kutladı.

Pembeli ve kırmızılı tonların hakim olduğu doğum günü eğlencesinde, çiftin mutlu halleri büyük beğeni topladı.

Ayyıldız, sevgilisi için ay ile güneşin; gece ile gündüzün birleşiminden oluşan bir pasta hazırlattı.

Ayyıldız, sevgilisi için ay ile güneşin; gece ile gündüzün birleşiminden oluşan bir pasta hazırlattı.

Romantizmi doruklara çıkaran Ata Ayyıldız, biricik aşkının yüzündeki gülümsemenin esas kaynağı olmayı başardı.

Partide "Sıla'nın 26. yaş günü" vurgusu yapılan afişte Türkoğlu'nun küçüklüğüne ait resimlerden kolaj yapılmıştı.

Partide "Sıla'nın 26. yaş günü" vurgusu yapılan afişte Türkoğlu'nun küçüklüğüne ait resimlerden kolaj yapılmıştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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