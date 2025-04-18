Tarkan'a Benzerliği Ününe Ün Katmıştı: Popstar Birincisi Abidin Özşahin'in Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırtacak
2000’lerin başında fırtına gibi esen Popstar yarışması, izleyicilerin gönlünde taht kuran yarışmacıları ve olaylı jüri kadrosuyla hafızalara kazındı. O dönemde yarışmaya katılan isimler yıllar geçse de zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor. Özellikle de Tarkan’a benzerliğiyle dikkat çeken ve birinci olan Abidin Özşahin, aradan geçen yılların ardından epey değişmiş.
Yarışmanın en parlak isimlerinden biri olarak hatırlanan Özşahin, bugün bambaşka bir meslekle karşımıza çıktı.
Gelin Popstar Abidin’in hem geçmişine hem de bugününe yakından bakalım…
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2003 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Popstar, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan yarışmalarından biri haline gelmişti.
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Ancak ne olduysa o büyük zaferin hemen ardından oldu…
Özşahin yarışma sonrası yaşadığı hayal kırıklığını şu cümleyle özetliyor:
2017 yılında bambaşka bir sektöre geçen Özşahin, bugün Ankara’da yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet veriyor.
Her ne kadar profesyonel müzik kariyerini sonlandırsa da, Özşahin müzikten tamamen kopmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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