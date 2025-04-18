Tarkan'a Benzerliği Ününe Ün Katmıştı: Popstar Birincisi Abidin Özşahin'in Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırtacak

2000’lerin başında fırtına gibi esen Popstar yarışması, izleyicilerin gönlünde taht kuran yarışmacıları ve olaylı jüri kadrosuyla hafızalara kazındı. O dönemde yarışmaya katılan isimler yıllar geçse de zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor. Özellikle de Tarkan’a benzerliğiyle dikkat çeken ve birinci olan Abidin Özşahin, aradan geçen yılların ardından epey değişmiş.

Yarışmanın en parlak isimlerinden biri olarak hatırlanan Özşahin, bugün bambaşka bir meslekle karşımıza çıktı.

Gelin Popstar Abidin’in hem geçmişine hem de bugününe yakından bakalım…