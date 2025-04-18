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Tarkan'a Benzerliği Ününe Ün Katmıştı: Popstar Birincisi Abidin Özşahin'in Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırtacak

Tarkan'a Benzerliği Ününe Ün Katmıştı: Popstar Birincisi Abidin Özşahin'in Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırtacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 11:19

2000’lerin başında fırtına gibi esen Popstar yarışması, izleyicilerin gönlünde taht kuran yarışmacıları ve olaylı jüri kadrosuyla hafızalara kazındı. O dönemde yarışmaya katılan isimler yıllar geçse de zaman zaman sosyal medyada yeniden gündeme geliyor. Özellikle de Tarkan’a benzerliğiyle dikkat çeken ve birinci olan Abidin Özşahin, aradan geçen yılların ardından epey değişmiş.

Yarışmanın en parlak isimlerinden biri olarak hatırlanan Özşahin, bugün bambaşka bir meslekle karşımıza çıktı. 

Gelin Popstar Abidin’in hem geçmişine hem de bugününe yakından bakalım…

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2003 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Popstar, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan yarışmalarından biri haline gelmişti.

2003 yılında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Popstar, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan yarışmalarından biri haline gelmişti.

Yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ahmet San ve Ercan Saatçi gibi isimler otururken; ekran başındaki milyonlarca izleyici hem yarışmacıların performanslarını hem de jürinin yorumlarını adeta nefesini tutarak takip ediyordu.

Yarışmaya başvuran binlerce kişi arasından sıyrılıp finale kalan isimler arasında öne çıkan bir isim vardı: Abidin Özşahin. Hem sesiyle hem de sahne karizmasıyla dikkat çeken Abidin, dönemin izleyicisi tarafından “yeni Tarkan” olarak bile anılmıştı. Yarışmanın sonunda ise beklenen oldu ve büyük ödül Abidin’e gitti.

Ancak ne olduysa o büyük zaferin hemen ardından oldu…

Ancak ne olduysa o büyük zaferin hemen ardından oldu…

Abidin Özşahin, yarışmayı kazandıktan sonra müzik kariyerine adım atsa da işler planlandığı gibi gitmedi.

Kısa sürede sektördeki gerçeklerle yüzleştiğini söyleyen Özşahin, verdiği röportajda şu dikkat çeken sözleri sarf etti:

“Yarışmaya başvurduğumda amacım sadece birinci olmak değildi, müzik sektörüne profesyonel anlamda adım atmaktı. Ama sonrasında gördüm ki o dünya dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Şöhret çok hızlı geliyor ama ilgi de aynı hızla bitiyor. Bu süreci kaldırabilmek kolay değil…”

Özşahin yarışma sonrası yaşadığı hayal kırıklığını şu cümleyle özetliyor:

Özşahin yarışma sonrası yaşadığı hayal kırıklığını şu cümleyle özetliyor:

“Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim diye düşündüm ve müziği bıraktım. Ankara’ya yerleştim ve yeni bir sayfa açtım.”

Şimdilerde 47 yaşında olan Abidin Özşahin, hayatına müzikle değil, iş dünyasında kurduğu yeni kariyeriyle devam ediyor.

2017 yılında bambaşka bir sektöre geçen Özşahin, bugün Ankara’da yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet veriyor.

2017 yılında bambaşka bir sektöre geçen Özşahin, bugün Ankara’da yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet veriyor.

Reklam müzikleriyle başlayan yeni yolculuğu kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti verecek düzeye kadar taşınmış durumda.

“Toplantılarda ismimi duyduklarında hâlâ Popstar’la bağdaştırıyorlar. ‘Sizi bir yerden tanıyorum’ diyorlar, sonra hatırlıyorlar. Ama ben o süreci doğru yönettim, mesleki geçişimi yavaş ve dikkatli yaptım” diyerek geçmişteki şöhretinin iş hayatında kapılar açtığını da itiraf ediyor.

Her ne kadar profesyonel müzik kariyerini sonlandırsa da, Özşahin müzikten tamamen kopmadı.

Her ne kadar profesyonel müzik kariyerini sonlandırsa da, Özşahin müzikten tamamen kopmadı.

Boş zamanlarında hobi olarak müzikle ilgilenmeye devam ettiğini söylüyor. Ancak sahne ya da albüm gibi hedefleri artık yok.

Bugün ekranlardan uzak, kendi işinin başında olan Abidin Özşahin, zamanında Türkiye’nin en çok konuşulan yarışma programından birinci çıkmayı başarmıştı. Peki siz bu değişimi nasıl buldunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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