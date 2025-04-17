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Oyuncu Yağmur Bircan Çetin Tanınmış Bir Yönetmenden Ahlaksız Teklif Aldığını Açıkladı!

Oyuncu Yağmur Bircan Çetin Tanınmış Bir Yönetmenden Ahlaksız Teklif Aldığını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.04.2025 - 23:58

Birkaç dizi ve film projesiyle karşımıza çıkan Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aktif olarak kullandığı hesabından bir video paylaşan Çetin, oyunculuk sektörüne yeni başladığı dönemlerde ünlü isimlerle çalışan bir yönetmenden ahlaksız teklif aldığını açıkladı.

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Yağmur Bircan Çetin'in paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:

Yağmur Bircan Çetin oldukça aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yağmur Bircan Çetin oldukça aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce Kan Çiçekleri, Enasar: Sirayet-i Cin, Hicran, Aşk ve Umut gibi yapımlarda olan alan Çetin sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Şimdilerde bir fenomen olan Yağmur Bircan Çetin, sektöre başladığı ilk dönemlerde başına gelen kötü bir olayı paylaştı. 

'Onun yerine ben utanıyorum' diyen Çetin, ünlü isimlerle çalışan tanınmış bir yönetmen tarafından ahlaksız bir teklif açıkladı. 

Yağmur Bircan Çetin açıklamasında “Biz belli isimleri seçiyoruz ve ünlü yapıyoruz. Sen de belirlediğimiz insanlarla birlikte olacaksın. Merak etme hepsi evli barklı insanlar, adın da çıkmaz.” ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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