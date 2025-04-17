Oyuncu Yağmur Bircan Çetin Tanınmış Bir Yönetmenden Ahlaksız Teklif Aldığını Açıkladı!

Daha önce Kan Çiçekleri, Enasar: Sirayet-i Cin, Hicran, Aşk ve Umut gibi yapımlarda olan alan Çetin sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Şimdilerde bir fenomen olan Yağmur Bircan Çetin, sektöre başladığı ilk dönemlerde başına gelen kötü bir olayı paylaştı.

'Onun yerine ben utanıyorum' diyen Çetin, ünlü isimlerle çalışan tanınmış bir yönetmen tarafından ahlaksız bir teklif açıkladı.

Yağmur Bircan Çetin açıklamasında “Biz belli isimleri seçiyoruz ve ünlü yapıyoruz. Sen de belirlediğimiz insanlarla birlikte olacaksın. Merak etme hepsi evli barklı insanlar, adın da çıkmaz.” ifadelerini kullandı.