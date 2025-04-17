Oyuncu Yağmur Bircan Çetin Tanınmış Bir Yönetmenden Ahlaksız Teklif Aldığını Açıkladı!
Birkaç dizi ve film projesiyle karşımıza çıkan Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aktif olarak kullandığı hesabından bir video paylaşan Çetin, oyunculuk sektörüne yeni başladığı dönemlerde ünlü isimlerle çalışan bir yönetmenden ahlaksız teklif aldığını açıkladı.
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Yağmur Bircan Çetin'in paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
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Yağmur Bircan Çetin oldukça aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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