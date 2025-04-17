Ünlü İsimler Şakir Paşa Ailesi Konağında Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki'ye Veda Etti!
Son dönemlerde başından bela eksik olmayan Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan ikinci yangın bu kez içimizi de yaktı. Çünkü setin 'Taki' lakaplı yapım amiri hayatını kaybetti. Medya şirketi tarafından yapılan açıklamada, Serkan Sükyen'in yangının ardından köşkten çıktıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği söylendi.
Sektörde 'Taki' lakabıyla bilinen Serkan Sükyen acı kaybıyla tüm sevenlerini de yasa boğdu. Başta Şakir Paşa Ailesi oyuncuları olmak üzere ünlülerden ve set arkadaşlarından Taki'ye veda ve başsağlığı mesajları geldi.
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Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiliklerin peşini bırakmadığı Şakir Paşa Ailesi cephesinden acı bir haber geldi.
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Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi köşkte çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyen hayatını kaybetti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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