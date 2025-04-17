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Ünlü İsimler Şakir Paşa Ailesi Konağında Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki'ye Veda Etti!

Ünlü İsimler Şakir Paşa Ailesi Konağında Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden Yapım Amiri 'Taki'ye Veda Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.04.2025 - 22:30

Son dönemlerde başından bela eksik olmayan Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan ikinci yangın bu kez içimizi de yaktı. Çünkü setin 'Taki' lakaplı yapım amiri hayatını kaybetti. Medya şirketi tarafından yapılan açıklamada, Serkan Sükyen'in yangının ardından köşkten çıktıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği söylendi. 

Sektörde 'Taki' lakabıyla bilinen Serkan Sükyen acı kaybıyla tüm sevenlerini de yasa boğdu. Başta Şakir Paşa Ailesi oyuncuları olmak üzere ünlülerden ve set arkadaşlarından Taki'ye veda ve başsağlığı mesajları geldi.

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiliklerin peşini bırakmadığı Şakir Paşa Ailesi cephesinden acı bir haber geldi.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiliklerin peşini bırakmadığı Şakir Paşa Ailesi cephesinden acı bir haber geldi.

MedYapım imzası taşıyan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde aralık ayından sonra bir yangın daha çıktı. Ancak çıkan ikinci yangının bilançosu daha ağır oldu.

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi köşkte çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyen hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi köşkte çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyen hayatını kaybetti.

Yapım şirketi ise 'Taki' lakabıyla tanınan Serkan Sükyen'in vefatı ve çıkan yangınla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı:

'Bilindiği üzere biz bugün çok büyük bir kayıp yaşadık. Değerli çalışma arkadaşımız 'Taki' Serkan Sükyen'i kaybettik. Acımızı ifade etmek için şu anda kelimeler kifayetsiz. Serkan'ımıza Allah'tan rahmet ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Dizimizin dış mekan çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki köşkte bir yangın meydana gelmiştir. 

Yangın çekimler başlamadan önce hazırlık ekibinin çekim ekibini beklemekte olduğu bir anda ve köşkün çekim mekanı olarak kullanılmayan bir odasında vuku bulmuştur. Her türlü yangın güvenliği tedbirleri ve iş güvenliği tedbirlerimiz tam olarak alındığından yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. 

Nitekim yangın sadece başladığı odayla sınırlı kalmıştır. Henüz olayın çok yeni bir olay olması nedeniyle yangının çıkış nedeni tam olarak tespit edilememiş olup, konu ile ilgili olarak Adalar İtfaiyesi'nin yangın raporu beklenmektedir. 

Bu olayı mütakiben yangın söndürüldükten sonra, sevgili Serkan Sükyen'in ebediyete göç etmesine neden olan elim olay yaşanmıştır. Kalp krizi olduğunu düşündüren bir durumda köşkün dışında bir anda bilincini kaybetmesi üzerine, kendisi prodüksiyon aracıyla 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilmiştir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hakkın rahmetine kavuşmuştur.'

Henüz nedeni bilinmeyen yangının ardından hayatını kaybeden Serkan Sükyen tüm sevenlerini acıya boğdu. Ünlü isimlerden ve setteki çalışma arkadaşlarından veda ve başsağlığı mesajları geldi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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