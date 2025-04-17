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Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'ün Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Diğer Senaristi Melis Civelek'i Takipten Çıktı!

Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'ün Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Diğer Senaristi Melis Civelek'i Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.04.2025 - 18:37

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu cephesinde hareketlilik devam ediyor. 'Hikayesi bitti' denilerek diziden çıkan Taşçıoğlu'nun farklı sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını düşünenler de var. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıktı. Gür'den de çarpıcı bir açıklama geldi. 

Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı!

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Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular bir türlü durulmak bilmiyor.

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular bir türlü durulmak bilmiyor.

Dizinin geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan 96. bölümde seyircilerin gözyaşları adeta sel oldu. Doğum gününde 'Işıl' tarafından zehirlenen 'Pembe Ünal' hastaneye kaldırıldı, ardından da hayatını kaybetti. Pinko'nun ölümü dizinin fanları tarafından büyük tepkilerle karşılandı. 

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin 'hikayesi bitti' denilerek diziden çıktığı öğrenilse de buna inanmayan büyük bir kitle oldu. Taşçıoğlu'nun sette yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden Şerbo'dan çıktığı öne sürüldü. 

İddialar hakkında çeşitli açıklamalar yapılar gündemdeki haberler bir şekilde yalanlandı.

Geçtiğimiz gün 3 sezondur Pinko olarak karşımıza çıkan Sibel Taşçıoğlu'ndan hiç beklenmedik bir adım geldi.

Geçtiğimiz gün 3 sezondur Pinko olarak karşımıza çıkan Sibel Taşçıoğlu'ndan hiç beklenmedik bir adım geldi.

Ünlü oyuncu diziden resmi olarak ayrıldıktan sonra sosyal medya hamleleriyle dikkat çekti. Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden olan Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıktı. Bu hamlenin ardından 'Sibel Taşçıoğlu senaristle anlaşmazlık mı yaşıyor?' iddialarını yeniden alevlendirmiş oldu.

Bu durum karşısında tepkisiz kalamayan Gür ise "Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum" diyerek açıklama yaptı:

Olaylar bunlarla da kalmadı! Türlü iddialarla gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'den sonra dizinin ikinci senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.

Olaylar bunlarla da kalmadı! Türlü iddialarla gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'den sonra dizinin ikinci senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.

Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamadığı üzerine de iddialar vardı. Melis Civelek ise dizide 'Nilay' karakterine hayat veren kızı ve Taşçıoğlu'nun anlaşmazlığı yönündeki haberlere de 'Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok…  Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.' demişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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