Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'ün Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Diğer Senaristi Melis Civelek'i Takipten Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu cephesinde hareketlilik devam ediyor. 'Hikayesi bitti' denilerek diziden çıkan Taşçıoğlu'nun farklı sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını düşünenler de var. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıktı. Gür'den de çarpıcı bir açıklama geldi.

Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı!