Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'ün Ardından Kızılcık Şerbeti'nin Diğer Senaristi Melis Civelek'i Takipten Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu cephesinde hareketlilik devam ediyor. 'Hikayesi bitti' denilerek diziden çıkan Taşçıoğlu'nun farklı sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını düşünenler de var. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıktı. Gür'den de çarpıcı bir açıklama geldi.
Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı!
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Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular bir türlü durulmak bilmiyor.
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Geçtiğimiz gün 3 sezondur Pinko olarak karşımıza çıkan Sibel Taşçıoğlu'ndan hiç beklenmedik bir adım geldi.
Olaylar bunlarla da kalmadı! Türlü iddialarla gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu, Zeynep Gür'den sonra dizinin ikinci senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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