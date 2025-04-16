Psikopat Çıktı: Bahar Dizisinde Tuğra’nın Rengin’e Şiddet Uyguladığını Gören Çağla Ağız Dolusu Sövdü!

Tuğrul'un daha önce eski sevgilisine feci şekilde şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu kadın da Çağla'nın bir hastasıydı.

Boynundaki kızarıklık ve morlukları fularıyla gizleyen Rengin yaşadıklarını da herkesten sakladı. Daha sonra Bahar ve Çağla dertleşmek ve neler olduğunu sormak için başhekimlik odasına geldi. Rengin'i Tuğrul'a karşı uyaran Çağla ve Bahar ise fuların çıkmasıyla gördükleri manzara karşısında şoke oldu.