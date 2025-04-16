Psikopat Çıktı: Bahar Dizisinde Tuğra’nın Rengin’e Şiddet Uyguladığını Gören Çağla Ağız Dolusu Sövdü!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde ortalık daha da karıştı. Bahar'ın evlenme teklifi kabul ettiği Evren'i nikah masasında terk ettiği bölümde dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Diziye yeni dahil olup Rengin'le yakınlaşan Tuğra'nın psikopat olduğu ortaya çıktı. Son bölümde Tuğra Rengin'e saldırdı. Boynundaki izi bir fularla gizleyen Rengin, Bahar ve Rengin'e olanları gösterdi. Şiddet karşısında deliye dönen ikili hepimizin yerine dolu dolu küfür etti.
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Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.
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Tüm bunların yanında Tuğrul'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Ufak ufak yakınlaştıklarını düşündüğümüz Rengin ve Tuğrul arasında tansiyon yükseldi. Başhekim olan Rengin'i tehdit eden Tuğrul bir anda boğazına yapıştı.
Hem Bahar hem de Çağla öfkeden deliye döndü. Tuğrul'un Rengin'e şiddet uygulayıp tehdit etmesine sessiz kalmayan ikili ağız dolusu sövdü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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