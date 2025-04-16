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Psikopat Çıktı: Bahar Dizisinde Tuğra’nın Rengin’e Şiddet Uyguladığını Gören Çağla Ağız Dolusu Sövdü!

Psikopat Çıktı: Bahar Dizisinde Tuğra’nın Rengin’e Şiddet Uyguladığını Gören Çağla Ağız Dolusu Sövdü!

Show tv Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 18:16

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde ortalık daha da karıştı. Bahar'ın evlenme teklifi kabul ettiği Evren'i nikah masasında terk ettiği bölümde dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Diziye yeni dahil olup Rengin'le yakınlaşan Tuğra'nın psikopat olduğu ortaya çıktı. Son bölümde Tuğra Rengin'e saldırdı. Boynundaki izi bir fularla gizleyen Rengin, Bahar ve Rengin'e olanları gösterdi. Şiddet karşısında deliye dönen ikili hepimizin yerine dolu dolu küfür etti.

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Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.

Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.

Son olarak dün akşam yayınlanan 42. bölümle ekranlara gelen Bahar dizisinde işler fena karıştı. Bahar'ın hamileliğinin dış gebelik olduğunu öğrenmemizin ardından yıldırım nikahı hazırlıkları askıya alınmadı. Evlenme teklifine evet diyen Bahar'ın Evren'i nikah masasında terk etmesi ise izleyicilerin tepkisini çekti.

Tüm bunların yanında Tuğrul'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Ufak ufak yakınlaştıklarını düşündüğümüz Rengin ve Tuğrul arasında tansiyon yükseldi. Başhekim olan Rengin'i tehdit eden Tuğrul bir anda boğazına yapıştı.

Tüm bunların yanında Tuğrul'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Ufak ufak yakınlaştıklarını düşündüğümüz Rengin ve Tuğrul arasında tansiyon yükseldi. Başhekim olan Rengin'i tehdit eden Tuğrul bir anda boğazına yapıştı.

Tuğrul'un daha önce eski sevgilisine feci şekilde şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu kadın da Çağla'nın bir hastasıydı.

Boynundaki kızarıklık ve morlukları fularıyla gizleyen Rengin yaşadıklarını da herkesten sakladı. Daha sonra Bahar ve Çağla dertleşmek ve neler olduğunu sormak için başhekimlik odasına geldi. Rengin'i Tuğrul'a karşı uyaran Çağla ve Bahar ise fuların çıkmasıyla gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Hem Bahar hem de Çağla öfkeden deliye döndü. Tuğrul'un Rengin'e şiddet uygulayıp tehdit etmesine sessiz kalmayan ikili ağız dolusu sövdü.

Hem Bahar hem de Çağla öfkeden deliye döndü. Tuğrul'un Rengin'e şiddet uygulayıp tehdit etmesine sessiz kalmayan ikili ağız dolusu sövdü.

Bahar, Çağla ve Rengin'in küfürleri sansürlense de hepimizin içi bir miktar rahatladı desek yeridir.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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