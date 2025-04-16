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Final Tarihi Verildi: Şakir Paşa Ailesi'nin Setinde Çıkan İkinci Yangından Sonra Dizinin Biteceği İddia Edildi

Final Tarihi Verildi: Şakir Paşa Ailesi'nin Setinde Çıkan İkinci Yangından Sonra Dizinin Biteceği İddia Edildi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 16:19

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez yangın çıktı. Daha önce bir kez daha yanan konakta çıkan bu yangın da kısa sürede büyüdü.  Yapım amirinin hayatını kaybettiği yangın sonrası gündem yeniden hareketlendi. Oda Tv'nin iddiasına göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin bitirilmesine karar verildi. 

Kaynak: Oda Tv

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NOW ekranlarında yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin başına gelmeyen kalmadı.

NOW ekranlarında yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin başına gelmeyen kalmadı.

Dizinin yayın hayatına başladığı ilk günlerde sette bir yangın çıkmıştı. Gece 01.00 sularında çıkan yangın yüzünden köşk kısa sürede küle dönüşmüştü. Saatten dolayı çekim yapılmadığı anlara denk gelen yangında can kaybı yaşanmamıştı. Köşk yeniden yapılıp çekimler devam edene kadar dizinin çekimlerine birkaç hafta ara verilmişti. 

Aralık ayında yaşanan feci yangının maddi zararın 50 milyon TL’ye ulaştığı ifade edilmişti. Yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmişti.

Bugün Şakir Paşa Ailesi platosunda ikinci kez yangın faciası yaşandı! Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katında yangın çıktı.

Bugün Şakir Paşa Ailesi platosunda ikinci kez yangın faciası yaşandı! Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Kalp rahatsızlığı bulunan 'Taki' lakaplı set amirinin dışarı çıktıktan sonra kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyan ne yazık ki hayatını kaybetti. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tüm set ekibini bir kez daha korkutan olayın ardından set paydos edildi. Evlerine gönderilen oyuncularla da “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

Oda Tv'nin iddiasına göre, acı bir kayıpla sonuçlana plato yangınının ardından önemli bir karar alındı.

Oda Tv'nin iddiasına göre, acı bir kayıpla sonuçlana plato yangınının ardından önemli bir karar alındı.

Oda Tv'nin dizi kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin 16'ıncı bölümde bitirilmesine karar verildi.

Yaşanan bu üzücü olaylar silsilesinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin 4 bölüm sonra final yapacağı iddiası kısa sürede gündem oldu.

Dizi cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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