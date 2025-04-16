Final Tarihi Verildi: Şakir Paşa Ailesi'nin Setinde Çıkan İkinci Yangından Sonra Dizinin Biteceği İddia Edildi
Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta ikinci kez yangın çıktı. Daha önce bir kez daha yanan konakta çıkan bu yangın da kısa sürede büyüdü. Yapım amirinin hayatını kaybettiği yangın sonrası gündem yeniden hareketlendi. Oda Tv'nin iddiasına göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin bitirilmesine karar verildi.
Kaynak: Oda Tv
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NOW ekranlarında yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin başına gelmeyen kalmadı.
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Bugün Şakir Paşa Ailesi platosunda ikinci kez yangın faciası yaşandı! Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katında yangın çıktı.
Oda Tv'nin iddiasına göre, acı bir kayıpla sonuçlana plato yangınının ardından önemli bir karar alındı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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