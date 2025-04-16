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Şakir Paşa Ailesi'nin Çekimlerinin Yapıldığı Konakta Bir Kez Daha Yangın Çıktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti!

Şakir Paşa Ailesi'nin Çekimlerinin Yapıldığı Konakta Bir Kez Daha Yangın Çıktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 12:37

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta daha önce yangın çıkmıştı. Küle dönen konak yeniden inşa edilmiş ve çekimler devam etmişti. Ancak konakta bir kez daha yangın çıktığı öğrenildi. Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı ve yangında bir kişinin hayatını kaybetti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı köşkte daha önce bir yangın çıkmıştı.

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı köşkte daha önce bir yangın çıkmıştı.

Gece 01.00 sularında çıkan yangında köşk küle dönerken, set olmayışı sebebiyle sette kimse bulunmadığından can kaybı olmadan atlatılmıştı. Dizinin birkaç hafta çekimlerinin yapılamamasının ardından köşk yeniden yapılmış ve çekimler devam etmişti.

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncuların sete hazırlandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle köşkün üst katındaki bir odada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Taki lakaplı set amiri kalp krizi geçirmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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