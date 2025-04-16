Şakir Paşa Ailesi'nin Çekimlerinin Yapıldığı Konakta Bir Kez Daha Yangın Çıktı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta daha önce yangın çıkmıştı. Küle dönen konak yeniden inşa edilmiş ve çekimler devam etmişti. Ancak konakta bir kez daha yangın çıktığı öğrenildi. Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı ve yangında bir kişinin hayatını kaybetti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı köşkte daha önce bir yangın çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın