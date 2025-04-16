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Ahmet Davutoğlu, Esra Erol'daki Kaynana-Damat Skandalı Sonrası ATV'ye Sert Çıkarak RTÜK'e Seslendi!

Ahmet Davutoğlu, Esra Erol'daki Kaynana-Damat Skandalı Sonrası ATV'ye Sert Çıkarak RTÜK'e Seslendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 13:17

Esra Erol'da programında işlenen kayınvalide-damat skandalı gündeme oturdu adeta. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen skandal olay sonra RTÜK inceleme başlattı. 

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ATV'ye çok sert çıkarak RTÜK'e seslendi!

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.

Kayseri'de Güldane Şahin'in kızı Dilek 'Annem hem nişanlımı hem de paramızı çaldı' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. 25 yaşındaki genç kızın çağrısı sonrayı tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü.

47 yaşındaki Güldane'nin kızının 21 yaşındaki nişanlısı Cuma Doğan'la kaçtığı netleşti. Asıl olay ise damat Cuma'nın vasisi olduğu zihinsel engelli kızı Dilek'in annesini hamile bırakması oldu.

Yaşanan mide bulandıran olay sonrası devreye giren RTÜK konu hakkında inceleme başlattı:

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaşanan bu skandala sessiz kalmadı.

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaşanan bu skandala sessiz kalmadı.

ATV'ye sert tepki gösteren Davutoğlu aynı zamanda RTÜK'e seslendi:

'2025 Aile Yılı ilan edildi. İki gündür utançla takip edilen ‘kayınvalide-damat’ ilişkisi var. Nerede yayınlanıyor? RTÜK esas vazifeye şimdi çık. ATV nasıl bir ayrılacağı sahip ki hakkında hiçbir soruşturma yapılmıyor. Aile yıkan ATV. ATV'nin yeni adı ‘Aileyi Tahrip Televizyonu'dur. Sayın Erdoğan sessiz, aile sessiz...'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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