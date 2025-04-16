Ahmet Davutoğlu, Esra Erol'daki Kaynana-Damat Skandalı Sonrası ATV'ye Sert Çıkarak RTÜK'e Seslendi!
Esra Erol'da programında işlenen kayınvalide-damat skandalı gündeme oturdu adeta. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen skandal olay sonra RTÜK inceleme başlattı.
Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ATV'ye çok sert çıkarak RTÜK'e seslendi!
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.
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Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaşanan bu skandala sessiz kalmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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