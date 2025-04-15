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Damat Kayınvalidesini Hamile Bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki Yayınla İlgili İnceleme Başlattı!

Damat Kayınvalidesini Hamile Bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki Yayınla İlgili İnceleme Başlattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 11:45

Esra Erol'da programında ortaya çıkan bir skandal olay gündeme damgasını vurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Kayınvalidesini hamile bırakan damat olayı büyük ses getirirken ikilinin görüntüleri izleyenleri şoke etti!

Bunun üzerine harekete geçen RTÜK düğmeye bastı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Esra Erol'da programındaki bu çirkin olaya yönelik incemeleme başlatıldığını açıkladı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki herkesi şaşkına çeviren bir konu işlenmeye başladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki herkesi şaşkına çeviren bir konu işlenmeye başladı.

'Annem hem nişanlımı hem de paramızı çaldı' diyen 25 yaşındaki Dilek, 47 yaşındaki annesinin 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçtığını öne sürdü.

İkilinin uygunsuz davranışlarına tanıklık ettiğini ifade eden Dilek'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Damat ve kaynana tarafından tehdit edildiğini belirten Dilek şiddet gördüğünü de iddia etti.

Mide bulandıran olayla ilgili her geçen saat yeni bir görüntü ve iddia ortaya atıldı.

Mide bulandıran olayla ilgili her geçen saat yeni bir görüntü ve iddia ortaya atıldı.

Telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici, iddiaların odağındaki anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu söyleyince ortalık daha da karıştı.

Cuma ile hamile bıraktığı kayınvalidesi Güldane'nin evde çektikleri bir video de ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananlar sonrası RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu programla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Tüm bu yaşananlar sonrası RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu programla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Tartışma yaratan olayla ilgili açıklama yapan Şahin, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

'ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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