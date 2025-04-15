Damat Kayınvalidesini Hamile Bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki Yayınla İlgili İnceleme Başlattı!
Esra Erol'da programında ortaya çıkan bir skandal olay gündeme damgasını vurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Kayınvalidesini hamile bırakan damat olayı büyük ses getirirken ikilinin görüntüleri izleyenleri şoke etti!
Bunun üzerine harekete geçen RTÜK düğmeye bastı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Esra Erol'da programındaki bu çirkin olaya yönelik incemeleme başlatıldığını açıkladı.
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki herkesi şaşkına çeviren bir konu işlenmeye başladı.
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Mide bulandıran olayla ilgili her geçen saat yeni bir görüntü ve iddia ortaya atıldı.
Cuma ile hamile bıraktığı kayınvalidesi Güldane'nin evde çektikleri bir video de ortaya çıktı.
Tüm bu yaşananlar sonrası RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu programla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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