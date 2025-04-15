Damat Kayınvalidesini Hamile Bırakmıştı: RTÜK Esra Erol'daki Yayınla İlgili İnceleme Başlattı!

'Annem hem nişanlımı hem de paramızı çaldı' diyen 25 yaşındaki Dilek, 47 yaşındaki annesinin 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçtığını öne sürdü.

İkilinin uygunsuz davranışlarına tanıklık ettiğini ifade eden Dilek'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Damat ve kaynana tarafından tehdit edildiğini belirten Dilek şiddet gördüğünü de iddia etti.