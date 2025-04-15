Esra Erol’da Ekrana Verilmeyen Kayınvalide-Damat Skandalındaki Görüntü Sosyal Medyaya Sızdı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir skandal daha ortaya çıktı ve izleyenleri adeta şoke etti. Kayseri’de yaşanan olayda, 47 yaşındaki Güldane Şahin’in, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile birlikte kaçtığı iddia edildi. Daha da sarsıcı olan ise, Güldane’nin bu gençten hamile olduğu yönündeki şok edici iddiaydı. Erol canlı yayında “uygunsuz olduğu için” bir görüntüyü ekrana vermemişti. O görüntü sosyal medyada sızdırıldı.