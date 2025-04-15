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Esra Erol’da Ekrana Verilmeyen Kayınvalide-Damat Skandalındaki Görüntü Sosyal Medyaya Sızdı!

Esra Erol’da Ekrana Verilmeyen Kayınvalide-Damat Skandalındaki Görüntü Sosyal Medyaya Sızdı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.04.2025 - 11:21

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir skandal daha ortaya çıktı ve izleyenleri adeta şoke etti. Kayseri’de yaşanan olayda, 47 yaşındaki Güldane Şahin’in, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile birlikte kaçtığı iddia edildi. Daha da sarsıcı olan ise, Güldane’nin bu gençten hamile olduğu yönündeki şok edici iddiaydı. Erol canlı yayında “uygunsuz olduğu için” bir görüntüyü ekrana vermemişti. O görüntü sosyal medyada sızdırıldı.

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Esra Erol'un programına karısını bulmak için katılan Turan Şahin karısının, kızlarının nişanlısı ile kaçtığını açıkladı.

Esra Erol'un programına karısını bulmak için katılan Turan Şahin karısının, kızlarının nişanlısı ile kaçtığını açıkladı.

Aynı zamanda kızlarının vasisi olan Güldane Şahin'in, uzun süredir yasak bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Dağda çobanlık yapan baba Turan Bey’in evde olmadığı zamanlarda Cuma’nın eve girip çıktığı, hatta evde kaldığı öne sürüldü.

Ancak olay sadece yasak aşkla sınırlı değil.

Ancak olay sadece yasak aşkla sınırlı değil.

Canlı yayında açıklananlara göre, engelli Dilek uzun süre hem annesi hem de nişanlısı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmış. Hatta, Dilek’in kendi nişanlısıyla annesini aynı yatakta yakaladığı, bu olayın ardından darp edilerek “Eğer babana söylersen seni öldürürüz” diye tehdit edildiği ortaya çıktı.

Evdeki bir diğer 16 yaşındaki kızın da bu ilişkiye tanık olduğu ve onun da aynı şekilde susturulduğu iddia edildi.

Evdeki bir diğer 16 yaşındaki kızın da bu ilişkiye tanık olduğu ve onun da aynı şekilde susturulduğu iddia edildi.

Güldane Şahin ise, kocasının şüphelerine karşı “Dilek konuşamadığı için Cuma ile ben konuşuyorum” şeklinde mide bulandıran bir savunma yaptı. Ancak ortaya çıkan telefon kayıtları, ikilinin saatlerce görüşerek gizli bir ilişki yürüttüğünü gösterdi.

Programın sonunda ortaya atılan hamilelik iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu.

Programın sonunda ortaya atılan hamilelik iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu.

Geçtiğimiz günkü yayına Güldane ve damadı geldi. 47 yaşındaki Güldane, kızının nişanlısından hamile kaldığı söylentilerini kabul etti. Yayında kendilerini savunan ikili sosyal medyada skandala imza atan samimi görüntüleri için 'Şakalaşıyorduk' dediler.

Canlı yayında ekrana verilemeyen görüntü sosyal medyaya sızdı.

Canlı yayında ekrana verilemeyen görüntü sosyal medyaya sızdı.

Erol'un 'Bunlar şaka değil. Böyle şaka olmaz.' dediği görüntülerden bir tanesi 'Uygunsuz olacağı için' ekrana verilemedi. Sosyal medyada yayılan o görüntüde damadın kaynanasının üstüne yattığı görüldü.

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İşte o görüntü:

İşte o görüntü:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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