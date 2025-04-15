Esra Erol’da Ekrana Verilmeyen Kayınvalide-Damat Skandalındaki Görüntü Sosyal Medyaya Sızdı!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir skandal daha ortaya çıktı ve izleyenleri adeta şoke etti. Kayseri’de yaşanan olayda, 47 yaşındaki Güldane Şahin’in, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile birlikte kaçtığı iddia edildi. Daha da sarsıcı olan ise, Güldane’nin bu gençten hamile olduğu yönündeki şok edici iddiaydı. Erol canlı yayında “uygunsuz olduğu için” bir görüntüyü ekrana vermemişti. O görüntü sosyal medyada sızdırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol'un programına karısını bulmak için katılan Turan Şahin karısının, kızlarının nişanlısı ile kaçtığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak olay sadece yasak aşkla sınırlı değil.
Evdeki bir diğer 16 yaşındaki kızın da bu ilişkiye tanık olduğu ve onun da aynı şekilde susturulduğu iddia edildi.
Programın sonunda ortaya atılan hamilelik iddiası ise bardağı taşıran son damla oldu.
Canlı yayında ekrana verilemeyen görüntü sosyal medyaya sızdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o görüntü:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın