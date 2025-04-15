Kızılcık Şerbeti Krizinin Ardından Evrim Alasya’nın "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Açıklaması Yeniden Gündemde
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'na veda etmediği için yaptığı açıklama ile gündem olan Evrim Alasya 'nın Armağan Çağlayan'ın programındaki sözleri yeniden gündem oldu. Daha önceki açıklamasında seyircileri küçümsediğine dair yorumlar alan Alasya, Çağlayan'ın programında 'Dizileri okumayan kesim izliyor.' şeklinde konuşmuştu. O sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta büyük bir veda yaşandı.
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Kızılcık Şerbeti ekibi Taşçıoğlu'na veda ederken Evrim Alasya'nın paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.
Ardından Alasya'nın Armağan Çağlayan'ın programındaki sözleri yeniden gündem oldu.
Alasya'nın sosyal medyada yeniden gündem olan o sözleri:
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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