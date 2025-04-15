Kızılcık Şerbeti Krizinin Ardından Evrim Alasya’nın "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Açıklaması Yeniden Gündemde

3 sezondur diziye emek veren ve dizinin başrolü olan Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Dizinin izleyicilerinin çok sevdiği Pembe karakteri hikayeye göre öldü. Dolayısıyla sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri Pembe'nin ölümü ve Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması oldu. Herkes 'Neden?' diye sordu. İnanmak istemeyenler oldu. Son ana kadar Pembe'nin ayrılığını kabullenemeyen izleyiciler ölüm sahnesinde isyan etti. Twitter, yeni adıyla X'te TT olan bu gündemin ardından dizi oyuncularından Taşçıoğlu'na veda mesajları gelmeye başladı.