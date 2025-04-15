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Kızılcık Şerbeti Krizinin Ardından Evrim Alasya’nın "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Açıklaması Yeniden Gündemde

Kızılcık Şerbeti Krizinin Ardından Evrim Alasya’nın "Okumayan Kesim Dizi İzliyor" Açıklaması Yeniden Gündemde

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.04.2025 - 10:31 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 10:33

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'na veda etmediği için yaptığı açıklama ile gündem olan Evrim Alasya 'nın Armağan Çağlayan'ın programındaki sözleri yeniden gündem oldu. Daha önceki açıklamasında seyircileri küçümsediğine dair yorumlar alan Alasya, Çağlayan'ın programında 'Dizileri okumayan kesim izliyor.' şeklinde konuşmuştu. O sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta büyük bir veda yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta büyük bir veda yaşandı.

3 sezondur diziye emek veren ve dizinin başrolü olan Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Dizinin izleyicilerinin çok sevdiği Pembe karakteri hikayeye göre öldü. Dolayısıyla sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri Pembe'nin ölümü ve Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması oldu. Herkes 'Neden?' diye sordu. İnanmak istemeyenler oldu. Son ana kadar Pembe'nin ayrılığını kabullenemeyen izleyiciler ölüm sahnesinde isyan etti. Twitter, yeni adıyla X'te TT olan bu gündemin ardından dizi oyuncularından Taşçıoğlu'na veda mesajları gelmeye başladı.

Kızılcık Şerbeti ekibi Taşçıoğlu'na veda ederken Evrim Alasya'nın paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti ekibi Taşçıoğlu'na veda ederken Evrim Alasya'nın paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ının Taşçıoğlu'nun veda etkinliğinde yer almadığı ve paylaşım yapmadığı izleyenlerin dikkatini çekince gündeme yerleşti. Alasya hakkında konuşulanlara bir video çekerek cevap verdi. Bu video da yine sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi Alasya'ya diziyi ve seyirciyi küçümsediğine dair tepki gösterirken kimi de 'Kadın haklı.' yazdı.

Ardından Alasya'nın Armağan Çağlayan'ın programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Ardından Alasya'nın Armağan Çağlayan'ın programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Alasya, Çağlayan'ın programında 'Çok ciddi okumayan bir kesim televizyonları ve dizileri izliyor. Bunu zaten izlediğiniz programların seviyesinden anlıyoruz. Bu okumayan topluma belli kriterde dizi yazılabiliyor.' demişti. Sözlerinin devamında ise 'Ben de isterim derinlemesine karakterler yazılsın, derin karakterler oynayayım.' diye konuşmuştu. O sözleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Çağlayan'ın yayınının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Alasya'nın sosyal medyada yeniden gündem olan o sözleri:

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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