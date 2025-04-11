Dedikodulara Nokta: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu’na Feyza Civelek’ten Veda Mesajı
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Taşçıoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz günlerde sette yapılan veda görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkmıştı. O görüntülerde Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek'in, Taşçıoğlu'na hareketi tartışma konusu olmuştu. Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta dedikodulara nokta koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feyza Civelek bu dedikodulara adeta son noktayı koyarcasına bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın