Dedikodulara Nokta: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu’na Feyza Civelek’ten Veda Mesajı

Sosyal medyada kullanıcıların hem tepki gösterdikleri hem de ne olduğunu anlamaya çalıştıkları o anlar oldukça dikkat çekti. Ardından Kızılcık Şerbeti oyuncularından Taşçıoğlu'na veda paylaşımları gelmeye başladı.

Veda paylaşımı yapan bir isim de Civelek'ti. Civelek dizideki kayınvalidesi Pembe'ye 'Sibel ablam yerin bende ayrı. Her zaman beraberiz.' diye yazarak kalpleri koydu.