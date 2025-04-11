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Dedikodulara Nokta: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu’na Feyza Civelek’ten Veda Mesajı

Dedikodulara Nokta: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu’na Feyza Civelek’ten Veda Mesajı

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.04.2025 - 08:52

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Taşçıoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz günlerde sette yapılan veda görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkmıştı. O görüntülerde Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek'in, Taşçıoğlu'na hareketi tartışma konusu olmuştu. Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta dedikodulara nokta koydu.

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Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.

Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti setinde düzenlenen veda etkinliğinde tüm oyuncular bir araya geldi. Ekiple son bölümünü çektikten sonra arkadaşlarına veda eden Taşçıoğlu herkese sarılmak istedi ancak bir kişide eli havada kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Feyza Civelek'e elini uzattığında sarılmak yerine elini sıvazlayan Civelek'in o hareketi çok konuşuldu. O görüntülerin ardından sosyal medyada ikili arasında bir gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

Feyza Civelek bu dedikodulara adeta son noktayı koyarcasına bir paylaşım yaptı.

Feyza Civelek bu dedikodulara adeta son noktayı koyarcasına bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada kullanıcıların hem tepki gösterdikleri hem de ne olduğunu anlamaya çalıştıkları o anlar oldukça dikkat çekti. Ardından Kızılcık Şerbeti oyuncularından Taşçıoğlu'na veda paylaşımları gelmeye başladı. 

Veda paylaşımı yapan bir isim de Civelek'ti. Civelek dizideki kayınvalidesi Pembe'ye 'Sibel ablam yerin bende ayrı. Her zaman beraberiz.' diye yazarak kalpleri koydu.

İşte o paylaşım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte o paylaşım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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