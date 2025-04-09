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Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı!

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 17:33 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 17:36

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur hayat verdiği Pembe karakteriyle gönüllerimize taht kuran Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılıyor. Ayrılık haberi hatırlarsanız dün aniden ortaya çıkan bir video ile netleşmişti. Sette Pembe'ye veda edilmişti. O videodaki bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Feyza Civelek'in ayrılırken veda etmek isteyen Taşçıoğlu'na yaptığı hareket tartışmaları körükledi.

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Keşke her şey bir rüya olsa...

Keşke her şey bir rüya olsa...

Kızılcık Şerbeti'nin kötü karakteri olmasına rağmen en çok sevilen ismi Pembe resmen diziden ayrılıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile devleşen Pembe karakterine her ne kadar izlerken çok tepki gelse de ayrılığına da bir o kadar duygusal mesaj geldi. Sosyal medyada Şerbo izleyicisi 'Pembe giderse diziyi izlemeyiz!' diye isyan etmişti ancak sonuç değişmedi. 

Hala inanamasak da Pembe Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor.

Veda görüntüleri ile haber kesinleşmişti.

Veda görüntüleri ile haber kesinleşmişti.

Dün akşam Birsen Altuntaş'ın paylaştığı sette çekilen veda görüntüleri izleyenleri çok üzdü. Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve yapımcı Faruk Turgut, Taşçıoğlu'na veda ettiler. Ayrılığı kesinleşen Taşçıoğlu veda konuşması sonrası ekip arkadaşlarına sarılmak istedi ancak Civelek'in hareketi dikkat çekti. Görüntüler paylaşıldıktan sonra tepki çeken o hareket sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

Taşçıoğlu'nun eli havada kaldı.

Taşçıoğlu'nun eli havada kaldı.

Görüntülerde oyuncu arkadaşlarına sarılmak isteyen Taşçıoğlu soğuk bir tavır ile karşılaştı. Poz verdikleri sırada herkesi kolunun altına alan Pembe'miz, Civelek'e de elini uzatmıştı. Ancak Civelek, Taşçıoğlu'nun elini havada yakalayıp biraz soğuk görünen bir tavırla sıvazladı. O detay sosyal medyada kullanıcıların hem tepki gösterdikleri hem de ne olduğunu anlamaya çalıştıkları yorumlara neden oldu.

Önce Şerbo izleyicisinin şahin gözlerinden kaçmayan o anlara bir bakalım...

İşte sosyal medyadan gelen farklı yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen farklı yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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