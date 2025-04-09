Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı!
Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı!
Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur hayat verdiği Pembe karakteriyle gönüllerimize taht kuran Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılıyor. Ayrılık haberi hatırlarsanız dün aniden ortaya çıkan bir video ile netleşmişti. Sette Pembe'ye veda edilmişti. O videodaki bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Feyza Civelek'in ayrılırken veda etmek isteyen Taşçıoğlu'na yaptığı hareket tartışmaları körükledi.
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Keşke her şey bir rüya olsa...
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Veda görüntüleri ile haber kesinleşmişti.
Taşçıoğlu'nun eli havada kaldı.
Önce Şerbo izleyicisinin şahin gözlerinden kaçmayan o anlara bir bakalım...
İşte sosyal medyadan gelen farklı yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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