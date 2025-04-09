Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'na Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı!

Kızılcık Şerbeti'nin kötü karakteri olmasına rağmen en çok sevilen ismi Pembe resmen diziden ayrılıyor. Sibel Taşçıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile devleşen Pembe karakterine her ne kadar izlerken çok tepki gelse de ayrılığına da bir o kadar duygusal mesaj geldi. Sosyal medyada Şerbo izleyicisi 'Pembe giderse diziyi izlemeyiz!' diye isyan etmişti ancak sonuç değişmedi.

Hala inanamasak da Pembe Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor.