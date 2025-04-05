Ayrılık Haberi Ortalığı Sallamıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Karakteriyle İlgili Yeni Gelişme!

İddiaya göre bu ayrılık kesinleşmedi. Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iddialar ile ilgili yuvarlak konuştu.

Sunucu 'Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiaları dolaşıyor ancak dışarda yazılanlara itibar etmiyoruz.' diye konuşurken Sabuncuoğlu, 'Senaristlerimizin bu konu ile ilgili sürprizleri olacak.' şeklinde ifade etti.

İlerleyen bölümlerde neler olacağına bakacağız, diyen Sabuncuoğlu'nun sözlerine karşılık Cebeci, 'Dışarda yazılanlara itibar etmeyin.' diyerek tekrar haberlerin kesin olmadığına dair vurgu yaptı.

Sabuncuoğlu'nun değişiklikler olabileceğini ima eden açıklamaları ve 'Pembe diziden ayrılıyor' iddiasını doğrulamaması yeni bir umut ışığı uyandırdı. Siz Pembe'nin gidişi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...