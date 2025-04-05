Ayrılık Haberi Ortalığı Sallamıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Karakteriyle İlgili Yeni Gelişme!
Ayrılık Haberi Ortalığı Sallamıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Karakteriyle İlgili Yeni Gelişme!
Geçtiğimiz gün Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığını duyurmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicisini şoke eden bu haberin ardından sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar 'Pembe giderse diziyi izlemeyiz.' diye isyan ettiler. Bugün 'Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci, Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu'na ayrılık haberini sordu. Sabuncuoğlu, Pembe karakteri ile ilgili yeni gelişmeler olabileceği sinyallerini verdi.
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Yeni sezonda Pembe'siz bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğimiz haberini üzüntüyle almıştık.
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Ancak şimdi kulislerde farklı sesler var.
İşte sosyal medyada paylaşılan o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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