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Ayrılık Haberi Ortalığı Sallamıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Karakteriyle İlgili Yeni Gelişme!

Ayrılık Haberi Ortalığı Sallamıştı: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Karakteriyle İlgili Yeni Gelişme!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 16:09

Geçtiğimiz gün Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığını duyurmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicisini şoke eden bu haberin ardından sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar 'Pembe giderse diziyi izlemeyiz.' diye isyan ettiler. Bugün 'Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci, Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu'na ayrılık haberini sordu. Sabuncuoğlu, Pembe karakteri ile ilgili yeni gelişmeler olabileceği sinyallerini verdi.

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Yeni sezonda Pembe'siz bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğimiz haberini üzüntüyle almıştık.

Yeni sezonda Pembe'siz bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğimiz haberini üzüntüyle almıştık.

Birsen Altuntaş Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığını açıkladı. Dizinin sevilen karakteri Pembe’yi canlandıran Taşçıoğlu’nun ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. “Senaryo gereği Pembe’nin hikayesi sona eriyor” denmişti, izleyici adeta yıkılmıştı.

Sosyal medyayı sallayan haber sevenlerini çok üzdü. 3 sezondur ekran başında keyifle izlediğimiz başarılı oyuncu Taşçıoğlu'nun, kemik kadrodan ayrılması bir devri kapatacak türden bir haberdi. İzleyenlerden tepkiler yükseldi.

Ancak şimdi kulislerde farklı sesler var.

Ancak şimdi kulislerde farklı sesler var.

İddiaya göre bu ayrılık kesinleşmedi. Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iddialar ile ilgili yuvarlak konuştu.

Sunucu 'Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddiaları dolaşıyor ancak dışarda yazılanlara itibar etmiyoruz.' diye konuşurken Sabuncuoğlu, 'Senaristlerimizin bu konu ile ilgili sürprizleri olacak.' şeklinde ifade etti.

İlerleyen bölümlerde neler olacağına bakacağız, diyen Sabuncuoğlu'nun sözlerine karşılık Cebeci, 'Dışarda yazılanlara itibar etmeyin.' diyerek tekrar haberlerin kesin olmadığına dair vurgu yaptı.

Sabuncuoğlu'nun değişiklikler olabileceğini ima eden açıklamaları ve 'Pembe diziden ayrılıyor' iddiasını doğrulamaması yeni bir umut ışığı uyandırdı. Siz Pembe'nin gidişi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte sosyal medyada paylaşılan o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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