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Ferda'yı Kimin Oynayacağı Belli Oldu: İnci Taneleri'ne Yeni Oyuncu Katıldı!

Ferda'yı Kimin Oynayacağı Belli Oldu: İnci Taneleri'ne Yeni Oyuncu Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 09:22

Finale az bir zaman kala İnci Taneleri'ne yeni bir oyuncu katıldı. Herkesin merakla beklediği Ferda karakterini kimin oynayacağı gizemini koruyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya gelen yeni oyuncu Ferda karakterini canlandıracak. Bakın, neler olacak...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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İnci Taneleri'nin son bölümünde yüzü görünmeyen gizemli karakter “Ferda”yı canlandıracak oyuncu belli oldu.

İnci Taneleri'nin son bölümünde yüzü görünmeyen gizemli karakter “Ferda”yı canlandıracak oyuncu belli oldu.

Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri, sezon sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bayram tatilinin ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizi, yine heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapacak.

Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı dizide, son bölümde yüzü gösterilmeyen gizemli bir karakter vardı: 'Ferda.' 

“Ferda”yı kimin canlandıracağı merak konusuydu. Bu merak Birsen Altuntaş'ın haberi ile yanıt buldu: Ferda karakterine Taylan Meydan hayat verecek.

İnci Tanelerinin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.

İnci Tanelerinin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem ile Simge Selçuk’un oynadığı Candan karakterinin evlilik dışı çocuğu olan Ferda, dizinin gidişatında önemli bir rol üstlenecek. Genç oyuncu Taylan Meydan, daha önce İnci Taneleri’nde Cihan rolündeki Kubilay Aka ile birlikte Abdullah Oğuz’un yönettiği Zaferin Rengi filminde kamera karşısına geçmişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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