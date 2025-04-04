Finale az bir zaman kala İnci Taneleri'ne yeni bir oyuncu katıldı. Herkesin merakla beklediği Ferda karakterini kimin oynayacağı gizemini koruyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya gelen yeni oyuncu Ferda karakterini canlandıracak. Bakın, neler olacak...