Ferda'yı Kimin Oynayacağı Belli Oldu: İnci Taneleri'ne Yeni Oyuncu Katıldı!
Ferda'yı Kimin Oynayacağı Belli Oldu: İnci Taneleri'ne Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Finale az bir zaman kala İnci Taneleri'ne yeni bir oyuncu katıldı. Herkesin merakla beklediği Ferda karakterini kimin oynayacağı gizemini koruyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya gelen yeni oyuncu Ferda karakterini canlandıracak. Bakın, neler olacak...
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İnci Taneleri'nin son bölümünde yüzü görünmeyen gizemli karakter “Ferda”yı canlandıracak oyuncu belli oldu.
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İnci Tanelerinin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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