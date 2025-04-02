Aybüke Pusat'a Destek Veren Sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı!

Ardından TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan dizide yer alan Boran Kuzum’un da, Pusat’a destek verdiği için projeden çıkarıldığı duyuruldu.

Pusat'ın ayrılık haberi sonrası birçok ünlü isim ve sevgilisi Furkan Andıç, sosyal medyada oyuncuya destek verdi. Andıç sevgilisi ile fotoğrafını paylaşıp “Yanındayım gülüm” diye yazmıştı.