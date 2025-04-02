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Aybüke Pusat'a Destek Veren Sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı!

Aybüke Pusat'a Destek Veren Sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 23:51

Aybüke Pusat yaptığı boykot çağrısı paylaşımının ardından TRT 1'in Teşkilat dizisinden atılmıştı. Pusat'ın ardından Boran Kuzum da işinden oldu. Başka bir haber de TRT Tabii’de yayınlanacak “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'tan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Andıç sevgilisi Pusat’a destek verdiği paylaşımının ardından projeden çıkarıldı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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TRT1’in “Teşkilat” dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesi sonrası işten çıkarılmıştı.

TRT1’in “Teşkilat” dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesi sonrası işten çıkarılmıştı.

Ardından TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan dizide yer alan Boran Kuzum’un da, Pusat’a destek verdiği için projeden çıkarıldığı duyuruldu.

Pusat'ın ayrılık haberi sonrası birçok ünlü isim ve sevgilisi Furkan Andıç, sosyal medyada oyuncuya destek verdi. Andıç sevgilisi ile fotoğrafını paylaşıp “Yanındayım gülüm” diye yazmıştı.

Ancak sevgilisine verdiği destek pahalıya mal oldu.

Ancak sevgilisine verdiği destek pahalıya mal oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Andıç “Muhabir” dizisinin çekimlerine yeni başlamışken yaptığı paylaşım nedeniyle birkaç saat içinde işten çıkarıldı. 

SO Medya yapımı dizide yer aldığı iki günlük çekimler iptal edilirken yerine yeni bir başrol oyuncusu bulunması için çekimlere ara verildi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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