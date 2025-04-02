Aybüke Pusat'a Destek Veren Sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı!
Aybüke Pusat'a Destek Veren Sevgilisi Furkan Andıç da TRT'nin Dizisinden Çıkarıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Aybüke Pusat yaptığı boykot çağrısı paylaşımının ardından TRT 1'in Teşkilat dizisinden atılmıştı. Pusat'ın ardından Boran Kuzum da işinden oldu. Başka bir haber de TRT Tabii’de yayınlanacak “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'tan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Andıç sevgilisi Pusat’a destek verdiği paylaşımının ardından projeden çıkarıldı.
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TRT1’in “Teşkilat” dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesi sonrası işten çıkarılmıştı.
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Ancak sevgilisine verdiği destek pahalıya mal oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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