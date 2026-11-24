Cips paketlerinde bu kadar çok hava olmasının nedeni olarak sık sık nakliye sırasında cipsin erken ezilmesini önlemesi gösteriliyor. Gaz bir hava yastığı gibi çalışıyor. Ayrıca gaz, özellikle uçakla taşınan gıdalarda önemli olan atmosfer basıncı değişimlerine de uyum sağlıyor.

Paketler fabrikada normal havayla değil, azotla dolduruluyor. Açık havada ve oksijende kalan cips çabuk yumuşuyor ve iştah kaçırıyor, bir paketi gece boyunca açık bırakınca fark edersiniz. Azot ise cipsteki yağların ve nişastanın oksitlenmesini önleyerek cipsin daha uzun süre taze ve çıtır kalmasını sağlıyor. Bu hakemli çalışmalarla da doğrulanmış.

Azot tepkimeye girmiyor, kokusuz ve gıda ambalajında kullanımı güvenli. Bu yüzden iyi bir seçim.