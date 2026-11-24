Cips Paketlerinin Yarısı Neden Hava Dolu?
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Bir paket cips açıp içinin yüzde 90'ının hava olduğunu görmek hayal kırıklığı yaratabiliyor. Paketlerin şişkin olmasının geçerli nedenleri var. Fabrikada pakete normal hava değil, azot dolduruluyor. Yine de gereğinden fazla gaz basıldığını gösteren kanıtlar da var.
Pakete dolan azot cipsi ezilmekten ve bayatlamaktan koruyor
Bir fotoğrafçının denemesi fazla havanın kırılmayı önlemediğini gösterdi
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