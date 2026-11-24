Dinozor Kemiğini İçinden 115 Milyon Yıllık Sürpriz Çıktı: Görenleri Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık bir dinozor fosili, bilim insanlarını şaşırttı. Kemiklerin içindeki mikroskobik kanallarda kırmızı kan hücrelerini andıran yapılar ve kanla ilişkili moleküllerin izleri saptandı. Bulgular PNAS dergisinde yayımlandı.
Detaylar 👇
Brezilya'nın kuzeydoğusunda 2008'de bulunan etobur dinozorun bacak kemikleri uluslararası bir ekip tarafından incelendi.
Kemik kanallarında yaklaşık 23 mikrometre uzunluğunda oval yapılar ve hemoglobine ait demirli moleküllerin izleri bulundu.
Manganez içerikli hausmannit minerali ve hızlı gömülme, kalıntıların korunmasında rol oynamış olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın