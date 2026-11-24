Araştırmacılar, fosilleşmiş kemiklerin içinde bir zamanlar kan damarlarının bulunduğu mikroskobik kanalları mercek altına aldı. Bu kanallarda yaklaşık 23 mikrometre uzunluğunda, oval biçimli çok sayıda yapı görüldü. Gelişmiş kimyasal analizlerde ise kanın oksijen taşımasında görev alan hemoglobinin bileşeni olan hem molekülüne ilişkin izler belirlendi.

Ekip, bu bulguların yapıların sıradan mineral birikintisi olmadığını, fosilleşmiş kırmızı kan hücrelerinin kalıntıları olabileceğini gösterdiğini bildirdi. Prof. Grice, bu kadar eski bir fosilde kanla ilişkili moleküllerin saptanmasının tarih öncesi canlıların biyolojisini anlamak açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.