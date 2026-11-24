Babadan Vasiye, Vasiden Kocaya: Antik Roma'da Kadın Olmak Ne Demekti?
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Augustus'un yasalarına göre özgür doğmuş bir Romalı kadının vasisinden kurtulmasının en kesin yolu üç çocuk doğurmaktı.
1. Kadın önce babasının, sonra vasisinin sözünü dinlerdi.
2. Evlilik çoğu zaman iki aile arasında yapılan bir anlaşmaydı.
3. Bekâr kalan kadın mirastan olabiliyordu.
4. Eğitimin ve işin kapısı sınıfa göre açılıyordu.
5. En çok övülen kadınlar, oğullarıyla anılanlardı.
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