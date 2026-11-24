Angelica Kauffman'ın 1785 tarihli tablosu, Valerius Maximus'un anlattığı bir sahneyi canlandırıyor. Campanialı bir misafir mücevherlerini gösterince Gracchus kardeşlerin annesi Cornelia, okuldan dönen oğullarını işaret edip bunların kendi süsleri olduğunu söyler. Roma bu hikâyeyi yüzyıllar boyunca ideal anne örneği diye anlattı, Plinius'a göre adına üzerinde 'Gracchusların annesi' yazan bir heykel bile dikildi. Oysa Cornelia'nın mektupları da okunmaya devam etti, Quintilianus oğullarının hitabetinde annelerinin payı olduğunu yazdı. Pompeii'de ise Eumachia, şehrin kamu rahibesi olarak kendi parasıyla büyük bir yapı yaptırdı ve çamaşırcılar loncası ona bir heykel dikti.