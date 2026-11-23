Yuvarlak Pizza Neden Kare Kutuda Gelir?
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Pizza çoğunlukla yuvarlak ama kapıya kare ya da dikdörtgen bir kutuda geliyor. Asıl neden pizza sektörünün karton sektörünü zorlamak istememesi. Kenarlı kutular tek parça halinde üretilebiliyor ve düzgün istiflenebiliyor. Yuvarlak kutunun tek avantajı görünüş olurdu, yer kazandırmazdı.
Kare kutu tek parça üretilip düzgün istiflenebildiği için tercih ediliyor
Pizza kutusu karton öncesinde metal kaplardan ve kağıt torbalardan geçti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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