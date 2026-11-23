Karton kutular genellikle kenarlı, yani kare ya da dikdörtgen üretiliyor, çünkü böylece tek parça halinde yapılabiliyor ve düzgün biçimde üst üste konabiliyor. Yuvarlak bir pizza kutusunun avantajı çoğunlukla estetik olurdu, yer de kazandırmazdı.

Donmuş pizzalarda pizzaları dikey istiflemek, yuvarlanıp yerinden oynamalarına yol açabilir. Kısacası yuvarlak kutu pizza yönetimi açısından kötü bir fikir.

İstisnalar da var. Birçok pizzacı tepsi ya da Sicilya usulü gibi dikdörtgen biçimde servis edilen pizzalar sunuyor ve bunlar dikdörtgen kutuya daha iyi oturuyor. Bazı zincirler klasik kutu biçimiyle oynadı. Bir pizza zinciri, kullanılan kartonu azaltmak ve karbon ayak izini sınırlamak için ön kenarları daralan altı kenarlı bir kutu tasarladı. Bu tasarımın pizzanın kutu içinde kaymasını da önlediği bildiriliyor.