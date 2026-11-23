AVM Otoparklarında İlk Üç Saat Ücretsiz Kuralına Uymayan 50 İşletmeye Ceza Kesildi
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İlk üç saat ücretsiz olmalı.
655 tutanak düzenlendi.
14 merkez tarifeyi girişe astı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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