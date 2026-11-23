Kurala uymayan işletmeler hakkında son bir haftada 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Tutanaklardaki toplam ceza tutarı 2 milyon 426 bin 775 lira oldu. 2026 yılı için idari para cezası araç başına 3 bin 705 lira olarak uygulanıyor.