article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Apartman Otoparkına Duba ve Zincir Koyanlar Yandı: Yargıtay'dan Emsal Karar

Apartman Otoparkına Duba ve Zincir Koyanlar Yandı: Yargıtay'dan Emsal Karar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 18:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apartman ve site otoparklarında en sık yaşanan tartışmalardan biri, bazı sakinlerin duba ya da zincirle kendilerine park yeri ayırması. Yargıtay'ın yerleşik kararları ise bu konuda açık. Tapuda ya da yönetim planında bir daireye ayrılmamış park yeri ortak alan sayılıyor ve hiç kimse orayı kendine ayıramıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortak otoparka duba ya da zincir koymak işgal sayılıyor

Ortak otoparka duba ya da zincir koymak işgal sayılıyor

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatları, apartman ve site otoparklarını ortak kullanım alanı olarak kabul ediyor. Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa ya da tapuda bir daireye özel park yeri tahsis edilmemişse, kat malikleri otoparkın belli bir bölümünü kendilerine ayıramıyor.

Ortak alana demir duba, zincir ya da kilitli bariyer koymak, eşya bırakarak diğer sakinlerin park etmesini engellemek ortak alanın işgali sayılıyor.

Otoparkı kişisel park alanına çevirmek, depo gibi kullanmak ve diğer araçların çıkışını engellemek de hukuka aykırı kabul ediliyor. Ortak otoparkın dışarıdan kişilere kiralanması ya da ticari araçlar için park alanına dönüştürülmesi de aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Otoparkı işgal edilen sakinler önce yönetime başvurabiliyor

Otoparkı işgal edilen sakinler önce yönetime başvurabiliyor

Otoparkta yerinin işgal edildiğini düşünen sakinlerin atabileceği ilk adım, apartman ya da site yönetimine yazılı başvuru yaparak sorunun giderilmesini istemek.

Duba ya da zincir gibi fiziki bir işgal varsa ilçe belediyesine ve zabıtaya şikayette bulunmak da mümkün.

Sorun yine çözülmezse Sulh Hukuk Mahkemesi'nde müdahalenin men'i davası açılabiliyor. Mahkeme işgali tespit ederse otoparktaki engellerin kaldırılmasına karar veriyor. Dava masrafları ve karşı tarafın avukatlık ücreti de işgal eden kişiye yüklenebiliyor.

Her apartmanın yönetim planı farklı olabileceği için somut bir anlaşmazlıkta yönetim planına bakmak ve gerekirse bir avukata danışmak gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın