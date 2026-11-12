Apartman Otoparkına Duba ve Zincir Koyanlar Yandı: Yargıtay'dan Emsal Karar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatları, apartman ve site otoparklarını ortak kullanım alanı olarak kabul ediyor. Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa ya da tapuda bir daireye özel park yeri tahsis edilmemişse, kat malikleri otoparkın belli bir bölümünü kendilerine ayıramıyor.

Ortak alana demir duba, zincir ya da kilitli bariyer koymak, eşya bırakarak diğer sakinlerin park etmesini engellemek ortak alanın işgali sayılıyor.

Otoparkı kişisel park alanına çevirmek, depo gibi kullanmak ve diğer araçların çıkışını engellemek de hukuka aykırı kabul ediliyor. Ortak otoparkın dışarıdan kişilere kiralanması ya da ticari araçlar için park alanına dönüştürülmesi de aynı kapsamda değerlendiriliyor.