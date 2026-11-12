Apartman Otoparkına Duba ve Zincir Koyanlar Yandı: Yargıtay'dan Emsal Karar
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Apartman ve site otoparklarında en sık yaşanan tartışmalardan biri, bazı sakinlerin duba ya da zincirle kendilerine park yeri ayırması. Yargıtay'ın yerleşik kararları ise bu konuda açık. Tapuda ya da yönetim planında bir daireye ayrılmamış park yeri ortak alan sayılıyor ve hiç kimse orayı kendine ayıramıyor.
Ortak otoparka duba ya da zincir koymak işgal sayılıyor
Otoparkı işgal edilen sakinler önce yönetime başvurabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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