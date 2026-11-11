İşi Fazla Sıkıcı Olduğu İçin Eski İşverenine Dava Açtı

Desnard 2006'da bir parfüm şirketinde genel hizmetler sorumlusu olarak işe başladı. Asıl görevi şirketin etkinliklerini koordine etmekti. Ancak avukatına göre 2009'dan sonra işleri giderek azaldı. Desnard kendini patronun tabletini kurarken ve evindeki ütüyle uğraşırken buldu.

Taleplerine rağmen kendisine iş verilmeyen Desnard zamanla depresyona girdi. Avukatı, müvekkilinin bir 'profesyonel zombiye' dönüştüğünü söyledi. Desnard sara nöbeti yüzünden trafik kazası geçirdi ve 7 ay raporlu kaldı. Avukatına göre nöbetin sebebi işteki sıkıntıydı. Şirket 2014'te Desnard'ı işten çıkardı.