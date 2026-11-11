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Yaşam
İşi Fazla Sıkıcı Olduğu İçin Eski İşverenine Dava Açtı

İşi Fazla Sıkıcı Olduğu İçin Eski İşverenine Dava Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 14:11
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Fransa'da bir çalışan, işinin fazla sıkıcı olduğunu ve bu yüzden sağlığının bozulduğunu söyleyerek eski işverenine dava açtı. Frederic Desnard adındaki adam yıllar süren hukuk mücadelesinin sonunda haklı bulundu. 

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Patronun ütüsüyle uğraştı

Patronun ütüsüyle uğraştı

Desnard 2006'da bir parfüm şirketinde genel hizmetler sorumlusu olarak işe başladı. Asıl görevi şirketin etkinliklerini koordine etmekti. Ancak avukatına göre 2009'dan sonra işleri giderek azaldı. Desnard kendini patronun tabletini kurarken ve evindeki ütüyle uğraşırken buldu.

Taleplerine rağmen kendisine iş verilmeyen Desnard zamanla depresyona girdi. Avukatı, müvekkilinin bir 'profesyonel zombiye' dönüştüğünü söyledi. Desnard sara nöbeti yüzünden trafik kazası geçirdi ve 7 ay raporlu kaldı. Avukatına göre nöbetin sebebi işteki sıkıntıydı. Şirket 2014'te Desnard'ı işten çıkardı.

Mahkeme 40 bin euro tazminata hükmetti

Mahkeme 40 bin euro tazminata hükmetti

Desnard işten çıkarıldıktan sonra iş mahkemesine başvurdu. Avukatı, yaşananları 'bore-out' yani işte sıkılmaktan tükenme olarak tanımladı. Şirketin avukatı ise yılda 80 bin euronun üzerinde maaş alan Desnard'ın yıllar boyunca yönetime tek bir şikayet maili bile atmadığını savundu.

İş mahkemesi 2016'da Desnard'ı haklı buldu, şirket karara itiraz etti. Paris İstinaf Mahkemesi de Haziran 2020'de verdiği kararla iş eksikliğinin ve sıkıntının Desnard'ın sağlığını bozduğunu kabul etti. Şirket eski çalışanına 40 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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