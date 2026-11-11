Evleri İçin Teklif Edilen 33 Milyon Doları Geri Çevirdiler

Ailenin kararı çevrede takdirle karşılandı. Bölgedeki emlakçılar ve komşular aileyi övdü. Bir komşu, ailenin satmamasından çok mutlu olduğunu söyledi. Ona göre bu sayede sokak çıkmaz sokak olarak kaldı ve çocuklar için çok daha güvenli hale geldi. Bir başka komşu da açık çimenliğin sokağa ferahlık kattığını belirtti.

Zammit ailesinin evi, Çin'deki 'çivi evlere' benzetiliyor. Çivi ev, sahibi taşınmayı reddettiği için yeni yapıların ortasında tek başına kalan evlere verilen ad. Zammit ailesi de kendi arazisinde yaşamaya devam ediyor.