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Evleri İçin Teklif Edilen 33 Milyon Doları Geri Çevirdiler

Evleri İçin Teklif Edilen 33 Milyon Doları Geri Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 15:16
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Avustralya'nın Sidney kentinde bir aile, evleri ve arazileri için yapılan dev teklifi geri çevirdi. Zammit ailesine müteahhitlerin son teklifi 50 milyon Avustralya doları, yani yaklaşık 33 milyon ABD doları oldu. Aile buna rağmen evini satmadı.

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Gri evlerin ortasında yeşil bir ada

Gri evlerin ortasında yeşil bir ada

Ailenin evi, Sidney'in The Ponds bölgesinde yaklaşık 20 dönümlük bir arazinin üzerinde duruyor. Çevredeki komşular arazilerini müteahhitlere sattı ve bölge birbirinin aynısı onlarca evle doldu. Yukarıdan bakıldığında ailenin arazisi, gri evlerin ortasında kalmış küçük yeşil bir ada gibi görünüyor.

Müteahhitler aileye defalarca teklif götürdü. Önceki teklifler daha düşüktü, son teklif 50 milyon Avustralya dolarına çıktı. Aile her seferinde hayır dedi ve taşınmaya hiç niyeti yok. 50 yaşındaki Diane Zammit, bölgenin eskiden kırmızı tuğlalı küçük evlerle dolu bir tarım arazisi olduğunu anlattı. Zammit'e göre her ev farklıydı ve her yer genişti, ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil.

Komşular kararlarından memnun

Komşular kararlarından memnun

Ailenin kararı çevrede takdirle karşılandı. Bölgedeki emlakçılar ve komşular aileyi övdü. Bir komşu, ailenin satmamasından çok mutlu olduğunu söyledi. Ona göre bu sayede sokak çıkmaz sokak olarak kaldı ve çocuklar için çok daha güvenli hale geldi. Bir başka komşu da açık çimenliğin sokağa ferahlık kattığını belirtti.

Zammit ailesinin evi, Çin'deki 'çivi evlere' benzetiliyor. Çivi ev, sahibi taşınmayı reddettiği için yeni yapıların ortasında tek başına kalan evlere verilen ad. Zammit ailesi de kendi arazisinde yaşamaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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