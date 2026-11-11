Evleri İçin Teklif Edilen 33 Milyon Doları Geri Çevirdiler
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Avustralya'nın Sidney kentinde bir aile, evleri ve arazileri için yapılan dev teklifi geri çevirdi. Zammit ailesine müteahhitlerin son teklifi 50 milyon Avustralya doları, yani yaklaşık 33 milyon ABD doları oldu. Aile buna rağmen evini satmadı.
Gri evlerin ortasında yeşil bir ada
Komşular kararlarından memnun
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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