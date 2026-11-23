Eylemci Koyundan Kilidi Çalışmayan Tuvalette Kapıyı Tutmaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın ilk gününde Sarıyer'deki aslan olayı sosyal medyanın da gündemini belirledi. Kimi aslanın sıradışı turunu mizaha döktü, kimi de videolarıyla milyonları güldürdü.
Keyifli okumalar! 🚀
Bu işi ancak o çözebilir.
Onlar en iyisini hak ediyor.
Hayatta her zaman kazanan olmak da zor iş.
"Huzur" durağında inecek var
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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