Bu Efsane Düetlerdeki Eksik Şarkıcıyı Bulabilir misin?
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Yıllardır dinlediğimiz, çıkalı çok olsa da çalma listelerimizden bir türlü silemediğimiz yerli ve yabancı ortak şarkıları bir araya getirdik. Nakaratlarını ezbere bildiğin bu parçaları seslendiren ikililerden birini gizledik. Bakalım şarkıların diğer yarısını tek seferde hatırlayabilecek misin? Hafızana güveniyorsan hemen başlayalım!
1. Mustafa Ceceli & "..." – Eksik
2. "..." & Aslı Demirer – Korkak
3. "..." & Murat Boz – İltimas
4. Emre Aydın & "..." – Soğuk Odalar
5. Sıla & "..." – Ateşle Oynama
6. "..." & Gülben Ergen – Aşkla Aynı Değil
7. Lady Gaga & "..." – Die With A Smile
8. Rihanna & "..." – Stay
9. "..." & Khalid – lovely
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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