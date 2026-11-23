Günün koşturmacası, iş stresi, sosyal hayatın getirdiği maskeler ve günlük sorumluluklar derken bazen kendi öz benliğimizden uzaklaşabiliyoruz.

Peki, en sıkışık anlarda bile gerçekten kim olduğunu, hayata hangi pencereden baktığını ve derinlerde nasıl bir karakter sakladığını gerçekten biliyor musun?