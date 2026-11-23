Sana Yüzde Yüz Gerçek Kişiliğini Söylüyoruz
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Günün koşturmacası, iş stresi, sosyal hayatın getirdiği maskeler ve günlük sorumluluklar derken bazen kendi öz benliğimizden uzaklaşabiliyoruz.
Peki, en sıkışık anlarda bile gerçekten kim olduğunu, hayata hangi pencereden baktığını ve derinlerde nasıl bir karakter sakladığını gerçekten biliyor musun?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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