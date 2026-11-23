Avril Lavigne 42 Yaşında İlk Kez Anne Olmuştu: 2000'lerin Punk Prensesinin Serveti Ortaya Çıktı!
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2000'lerin başında Complicated ve Sk8er Boi ile bir kuşağın gençliğine damga vuran Avril Lavigne, 13 Kasım'da Instagram'dan paylaştığı siyah beyaz karelerle kızını kucağına aldığını duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu. Bebeğin adını ve babasının kim olduğunu hâlâ açıklamayan Kanadalı yıldız, bu kez yıllar içinde biriktirdiği servetle magazin gündeminin tam ortasına yerleşti. Sahnelerdeki asi tavrıyla hafızalara kazınan şarkıcının mal varlığına dair tahminler, onu yalnızca nostaljik bir pop ikonu olarak hatırlayanları epey şaşırttı.
Kaynak: Sabah
Avril Lavigne, 17 yaşında çıkardığı ilk albümüyle dünya listelerini sallayan punk prensesi olarak tanındı.
Avril Lavigne kızını kucağına aldığını siyah beyaz karelerle duyurdu, bebeğin babası ise hâlâ sır.
Avril Lavigne'in servetinin 60 ila 80 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
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