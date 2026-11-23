27 Eylül 1984'te Kanada'nın Ontario eyaletinde doğan Avril Lavigne, henüz 16 yaşındayken plak sözleşmesi imzaladı ve 2002'de yayımlanan ilk albümü Let Go ile kısa sürede dünya starına dönüştü.

Complicated, Sk8er Boi ve I'm with You gibi şarkılar radyolardan düşmezken kravatlı tişörtleri, bol pantolonları, Converse ayakkabıları ve kalın göz kalemiyle şarkıcının tarzı da en az müziği kadar konuşuldu, medya da ona 'punk prensesi' lakabını taktı.

Sekiz kez Grammy'ye aday gösterilen ve kariyeri boyunca 40 milyonu aşkın albüm sattığı tahmin edilen Lavigne, 2024'teki Greatest Hits turnesiyle sahnelere güçlü bir dönüş yapmıştı; ancak adını yeniden zirveye taşıyan şey, çok daha kişisel bir haber oldu.