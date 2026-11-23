Yerli Vitamin Markası Ne Demek?

Yerli vitamin markası, Türkiye'de kurulan ve ürünlerini Türkiye'de geliştirip üreten markadır. Hammaddenin yurt dışından gelmesi bir markayı yerli olmaktan çıkarmaz; vitamin ve mineral hammaddeleri dünyanın farklı bölgelerinde üretilir. Asıl belirleyici olan, formülün nerede kurulduğu ve ürünün nerede üretildiği.

Türkiye'de üretilen bir takviye nasıl anlaşılır?

Etiketteki üretici ve üretim yeri bilgisi: Ürünün kim tarafından ve nerede üretildiği etikette yazar.

Ürünün kim tarafından ve nerede üretildiği etikette yazar. Markanın kendi açıklamaları: Hammaddeyi nereden aldığını, ürünü nerede ürettiğini açıkça paylaşan markalar seçimi kolaylaştırır.

Örnek: AVA Vitamin'in yerli üretim hikâyesi

AVA Vitamin, 2021'de kurulan, vitamin, mineral, Omega-3 ve fonksiyonel gıda ürünleri geliştiren yerli bir marka. Kurucu ortakları biri kimya mühendisi, diğeri endüstri mühendisi olan iki kardeş.

Markanın en çok öne çıkardığı ürünlerden Akasya Gamı, yerli üretimin nasıl işlediğini iyi gösteriyor: Afrika'dan elde edilen akasya reçinesi Fransa'da saflaştırılıyor, ürün Türkiye'de üretiliyor. Ürün yalnızca akasya gamından oluşuyor; ilave dolgu ya da katkı maddesi içermiyor.

Türkiye'de üretilen markalar arasında seçim yaparken bu tür açıklamalar iyi bir başlangıç noktası, çünkü üründe ne olduğunu ve nereden geldiğini görmeni sağlıyor.