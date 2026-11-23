Altuntaş'ın haberine göre Altıntoprak, Mükemmel Anneler'de Cengiz karakterine hayat verecek; ancak rolün hikâyedeki yerine dair ayrıntı paylaşılmıyor ve bilgi kulis olarak sunuluyor. Dizinin Neslihan'ı Deniz Çakır, Zümra'sı Ebru Özkan, Banu'su Pelin Akil, Müge'si Dolunay Soysert ve Ali Kerim'i Ferit Kaya olurken Cengiz'in bu kadronun içinde nasıl bir yere oturacağı da izleyicinin merak edeceği konuların başında geliyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışının ardından Aşk ve Taht ile ekrana dönen Altıntoprak'ın bu rolle ilgili resmi duyuru ve tanıtım ise önümüzdeki günlerde bekleniyor.