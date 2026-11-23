Mustafa Dönüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın Yeni Dizisi Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa Ünal'ı canlandırdıktan sonra diziye veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni durağı, sevenleri tarafından merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Altıntoprak, tv8'in yeni yılda ekrana gelmesi planlanan Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği ise haberin asıl ayrıntısı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Emrah Altıntoprak'ı Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı olarak tanıdık; karakterin hikâyesi 113. bölümde sona ermişti.
Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler, aralık başında sete çıkıp yeni yılda tv8 ekranına gelmeyi planlıyor.
Emrah Altıntoprak'ın Mükemmel Anneler'de Cengiz karakterini canlandıracağı kulis bilgisi olarak aktarılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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