Haysiyet ve Halef için kanaldan ya da yapım şirketinden ekonomik gerekçeye dair ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Aşağıdakiler basına yansıyan bilgiler; resmî açıklama olanlar ayrıca belirtildi.

Reklam geliri bölüm maliyetini karşılıyor mu? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kaynaklı haberlerine göre Halef'te belirleyici olan buydu. Türkgün'ün aktardığı kulis bilgisine göre Şanlıurfa çekimlerinin yüksek maliyeti ve bölüm başına reklam gelirinin giderleri karşılamaması öne çıktı. Dizi 12 Kasım'da Total'de 5,15 alırken karar değişmedi. Ekonomim'in 1 Kasım tarihli haberinde analist Burak Sakar'ın hesabıyla ortalama bölüm başı bütçe 14 milyon liradan 22,5 milyon liraya çıktı; bazı yapımlarda 30-35 milyon liraya ulaştı. 24 Saat'te sektör temsilcileri, reklam gelirlerinin üretim giderlerini karşılayamadığını ve reklam bütçelerinin dijitale kaydığını söylüyor.

Reyting. Reyting uzmanına göre kanallar, bir dizinin ilk üç bölümündeki reytinge bakarak devam kararını yeniden değerlendirebiliyor. Ancak Halef örneği reytingin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.

Bütçe indirimi. Süreç Film'in sahibi İsmail Gündoğdu, DW Türkçe'ye Haysiyet için indirim talep ettiklerini doğruladı ve sorunun yalnızca oyuncu ücretleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Oyunculardan yüzde 15 indirim istendiği bilgisi ise isimsiz kaynaklara dayanıyor. Haberlere göre indirim dizinin devamını sağlamadı.

Erken finalin maliyeti. Reyting uzmanının tahminine göre kısa ömürlü bir dizi kanal ve yapımcı için toplam 100-150 milyon lira zarar yaratabiliyor. Reklam kuşakları genelde dördüncü bölümden itibaren kullanıldığı için erken final yapan dizinin reklam fırsatı sınırlı kalıyor.

AB ve ABC1. İncelediğimiz haberlerin hiçbirinde bu kategoriler final ölçütü olarak geçmiyor. Bu yüzden yukarıdaki rakamlar hangi kategorinin belirleyici olduğunu göstermiyor.