4,50 Alan Dizi Final Yaptı, Daha Düşük Alan 3 Dizi Hala Ekranda: Dizilerin Final Kararı Nasıl Alınıyor?
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Haysiyet için final kararı, 17 Kasım Salı akşamı Total'de 4,50 ile dördüncü olduğu bölümün ardından 19 Kasım'da duyuruldu. Aynı iki haftada Total reytingi bundan düşük kalan üç dizi ise yayınını sürdürüyor. TİAK'ın Total, AB ve ABC1 tablolarında 7-17 Kasım arasındaki bölümlere baktık. Final kararlarının hangi ölçüte göre alındığı sorusu, rakamlara bakınca daha da netleşmiyor. TİAK her kategoride yalnızca ilk 10 programı yayınladığı için ilk 10'a giremeyen diziler bu karşılaştırmada yer almıyor.
Haysiyet, 17 Kasım'daki bölümüyle Total'de 4,50 ile dördüncü oldu ve 19 Kasım'da final kararı aldı.
Halef: Köklerin Çağrısı, 5 Kasım'daki bölümüyle Total'de 4,07 ile yedinci oldu ve ertesi gün final kararı duyuruldu.
Mehmed: Fetihler Sultanı, 17 Kasım'da Total'de 3,55 ile yedinci oldu ve final kararı açıklanmadı.
Tuzlu Kahve, Total'de 4,36 ile beşinci olduğu 17 Kasım'da AB ve ABC1'de birinci sırada yer aldı.
Başkalarının Hayatı, 1 Kasım Cumartesi akşamı Total'de 3,99 (3), AB'de 3,07 (2), ABC1'de 4,09 (2) reyting aldı.
Final kararlarının hangi ölçüte göre alındığı resmî olarak açıklanmasa da haberlere yansıyan gerekçelerin başında reklam geliri ve bölüm maliyeti geliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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