Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ta Bambaşka Bir İmajda Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, 113. bölümde diziye veda etmişti. Sevilen oyuncunun ayrılık nedeni merak edilirken, yeni projesi de belli oldu. Altıntoprak, bu kez bir dönem dizisiyle ekranlarda yer alacak. Atv'nin merakla beklenen dönem dizisinde rol alacak Emrah Altıntoprak, yapılan basın toplantısında yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca rol alan Emrah Altıntoprak, 5. sezon öncesi diziden ayrılmıştı.
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Emrah Altıntoprak, yeni rolü için bambaşka bir imaja büründü. Ünlü oyuncu rolü için 3 aydır hazırlandığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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