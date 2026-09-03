Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ta Bambaşka Bir İmajda Ortaya Çıktı

Mustafa karakteri özellikle Nilay'la olan ilişkisi üzerinden dizinin hikayesinde önemli bir yere sahipti. Altıntoprak'ın canlandırdığı karakter, zaman içerisinde yaptığı hatalar ve ailesiyle yaşadığı çatışmalarla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Emrah Altıntoprak da bu rolü sayesinde büyük ses getirmeyi başardı. Emrah Altıntoprak'ın 113. bölümde Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından Mustafa'nın hikayesi ise oldukça çarpıcı bir şekilde noktalandı. Show TV'nin bölüm özetine göre Mustafa, Işıl'ın katil olduğunu ispatlayan görüntülere ulaşmasının ardından intikam almak için harekete geçti. Ancak Doğa ve Işıl'ın da bulunduğu yatın fırtınada bir gemiyle çarpışması sonucunda Mustafa'nın hikayesi de sona erdi.

Oyuncunun ayrılığı sonrasında sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelse de Altıntoprak'ın kendi açıklamasına göre ayrılığın temel nedeni senaryoydu. Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti macerasının sona ermesiyle ilgili olarak hikâyenin bu noktada tamamlandığını söyledi. Senaristlerin karakterlerin hikayelerini dizinin gidişatına göre şekillendirdiğini belirten oyuncu, böylece ayrılığın arkasında özel bir kriz ya da kendi isteğiyle verilmiş bir karar olduğuna yönelik iddiaları doğrulamadı. Bir diğer iddia da Emrah Altıntoprak'ın partneri Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le 'hijyen' sorunu yaşamasıydı. Bazı durumlardan rahatsız olduğu iddia edilen Emrah Altıntoprak'ın bu sebeple diziye veda ettiği öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, diziden ayrılmasının ardından Atv'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisine dahil oldu.