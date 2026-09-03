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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ta Bambaşka Bir İmajda Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak Yeni Dizisi Aşk ve Taht'ta Bambaşka Bir İmajda Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 14:35
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Mustafa Ünal karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, 113. bölümde diziye veda etmişti. Sevilen oyuncunun ayrılık nedeni merak edilirken, yeni projesi de belli oldu. Altıntoprak, bu kez bir dönem dizisiyle ekranlarda yer alacak. Atv'nin merakla beklenen dönem dizisinde rol alacak Emrah Altıntoprak, yapılan basın toplantısında yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca rol alan Emrah Altıntoprak, 5. sezon öncesi diziden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca rol alan Emrah Altıntoprak, 5. sezon öncesi diziden ayrılmıştı.

Mustafa karakteri özellikle Nilay'la olan ilişkisi üzerinden dizinin hikayesinde önemli bir yere sahipti. Altıntoprak'ın canlandırdığı karakter, zaman içerisinde yaptığı hatalar ve ailesiyle yaşadığı çatışmalarla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Emrah Altıntoprak da bu rolü sayesinde büyük ses getirmeyi başardı. Emrah Altıntoprak'ın 113. bölümde Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından Mustafa'nın hikayesi ise oldukça çarpıcı bir şekilde noktalandı. Show TV'nin bölüm özetine göre Mustafa, Işıl'ın katil olduğunu ispatlayan görüntülere ulaşmasının ardından intikam almak için harekete geçti. Ancak Doğa ve Işıl'ın da bulunduğu yatın fırtınada bir gemiyle çarpışması sonucunda Mustafa'nın hikayesi de sona erdi. 

Oyuncunun ayrılığı sonrasında sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelse de Altıntoprak'ın kendi açıklamasına göre ayrılığın temel nedeni senaryoydu. Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti macerasının sona ermesiyle ilgili olarak hikâyenin bu noktada tamamlandığını söyledi. Senaristlerin karakterlerin hikayelerini dizinin gidişatına göre şekillendirdiğini belirten oyuncu, böylece ayrılığın arkasında özel bir kriz ya da kendi isteğiyle verilmiş bir karar olduğuna yönelik iddiaları doğrulamadı. Bir diğer iddia da Emrah Altıntoprak'ın partneri Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le 'hijyen' sorunu yaşamasıydı. Bazı durumlardan rahatsız olduğu iddia edilen Emrah Altıntoprak'ın bu sebeple diziye veda ettiği öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, diziden ayrılmasının ardından Atv'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisine dahil oldu.

Emrah Altıntoprak, yeni rolü için bambaşka bir imaja büründü. Ünlü oyuncu rolü için 3 aydır hazırlandığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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