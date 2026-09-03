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Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı İçin Radikal Karar: Yayın Tarihleri Ertelendi!

Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı İçin Radikal Karar: Yayın Tarihleri Ertelendi!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 08:58
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Yeni yayın döneminin başlamasının ardından tarihi henüz netleşmeyen diziler için de merak giderek artıyordu. NOW TV'den kendi kanalında olan dizilerle ilgili beklenmedik bir karar verdi. Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı'nın yayın tarihleri ertelendi.

Kaynak:Birsen Altuntaş

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Dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olurken ve yayın hayatına başlarken, NOW TV dizilerinden tam olarak haber yoktu.

Dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olurken ve yayın hayatına başlarken, NOW TV dizilerinden tam olarak haber yoktu.

Anne Yarısı'nın tarihi 15 Eylül Salı, Halef'in tarihi ise 17 Eylül Perşembe olarak açıklanmıştı. Tuzlu Kahve ile açılan sezon 5 Eylül akşamı Gönül Dağı ve Mercan Köşk'ün yeni sezon başlangıçlarıyla devam edecek. Ancak NOW'da yayınlanacak 5 dizi için radikal bir karar alındı.

NOW dizilerinin akıbeti bir türlü belli olmadı ve hatta Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay bu duruma sitem etti.

NOW dizilerinin akıbeti bir türlü belli olmadı ve hatta Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay bu duruma sitem etti.

Ancak NOW TV'nin bu konuda bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Kanal, eylülün ilk haftaları ekran başındaki seyirci sayısının yani TVR’ın düşük olması, maç yayınları ve tanıtımlara da yeterince zaman ayırma isteği sebebiyle kanalda yayınlanacak 5 diziyi erteledi.

Ömür Usta ve Anne Yarısı ne zaman soruları sonunda yanıt buldu. Ömür Usta'nın yayın tarihi 20 Eylül Pazar, Anne Yarısı'nın yayın tarihi 24 Eylül Perşembe oldu. Yeraltı, Halef ve Sevdam Karadeniz ise ekim ayında yayına başlayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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