Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı İçin Radikal Karar: Yayın Tarihleri Ertelendi!

Ancak NOW TV'nin bu konuda bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Kanal, eylülün ilk haftaları ekran başındaki seyirci sayısının yani TVR’ın düşük olması, maç yayınları ve tanıtımlara da yeterince zaman ayırma isteği sebebiyle kanalda yayınlanacak 5 diziyi erteledi.

Ömür Usta ve Anne Yarısı ne zaman soruları sonunda yanıt buldu. Ömür Usta'nın yayın tarihi 20 Eylül Pazar, Anne Yarısı'nın yayın tarihi 24 Eylül Perşembe oldu. Yeraltı, Halef ve Sevdam Karadeniz ise ekim ayında yayına başlayacak.