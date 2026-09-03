Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı İçin Radikal Karar: Yayın Tarihleri Ertelendi!
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Yeni yayın döneminin başlamasının ardından tarihi henüz netleşmeyen diziler için de merak giderek artıyordu. NOW TV'den kendi kanalında olan dizilerle ilgili beklenmedik bir karar verdi. Yeraltı, Halef, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı'nın yayın tarihleri ertelendi.
Kaynak:Birsen Altuntaş
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Dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olurken ve yayın hayatına başlarken, NOW TV dizilerinden tam olarak haber yoktu.
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NOW dizilerinin akıbeti bir türlü belli olmadı ve hatta Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay bu duruma sitem etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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