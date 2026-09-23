Ölmek Üzereyken Sahiplendi, "Fıstık" Hayat Arkadaşı Oldu
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Ölüm Döşeğinden Hayata Döndürdü
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"Yalnızlığıma Ortak Oluyor"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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