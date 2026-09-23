Ölmek Üzereyken Sahiplendi, "Fıstık" Hayat Arkadaşı Oldu

Fıstık, önce hastalanan bir komşunun elinden başka bir komşuya, oradan da Üstfidan'a verildi. Kuş geldiğinde durumu oldukça kötüydü; ne yürüyebiliyor ne de uçabiliyordu.

Üstfidan, haftalar süren özenli bir bakımla kuşu iyileştirdi. Vitamin damlaları, özel yemler, kalamar kemiği ve vitaminli suyla beslediği Fıstık, zamanla yeniden yürümeye ve uçmaya başladı. Üstfidan o günleri şöyle anlatıyor: