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Ölmek Üzereyken Sahiplendi, "Fıstık" Hayat Arkadaşı Oldu

Ölmek Üzereyken Sahiplendi, "Fıstık" Hayat Arkadaşı Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:55
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzere olan bir muhabbet kuşunu sahiplenip yeniden hayata döndürdü. Bugün 'Fıstık' adını verdiği kuş, Üstfidan'ın can yoldaşı haline geldi.

İşte detaylar. 

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Ölüm Döşeğinden Hayata Döndürdü

Ölüm Döşeğinden Hayata Döndürdü

Fıstık, önce hastalanan bir komşunun elinden başka bir komşuya, oradan da Üstfidan'a verildi. Kuş geldiğinde durumu oldukça kötüydü; ne yürüyebiliyor ne de uçabiliyordu.

Üstfidan, haftalar süren özenli bir bakımla kuşu iyileştirdi. Vitamin damlaları, özel yemler, kalamar kemiği ve vitaminli suyla beslediği Fıstık, zamanla yeniden yürümeye ve uçmaya başladı. Üstfidan o günleri şöyle anlatıyor: 

'Çok kötü durumdaydı, öleceğini söylediler aslında ama ben ona öyle güzel, sağlıklı, sıhhatli baktım ki.'

"Yalnızlığıma Ortak Oluyor"

"Yalnızlığıma Ortak Oluyor"

İyileşen Fıstık, zamanla evde duyduğu birçok kelimeyi tekrarlayarak konuşmaya başladı. 'Allah'ım', 'Çok şükür', 'Aşkım', 'Anneciğim' ve 'Babaanneciğim' gibi ifadeleri sabahları evde duyup akşam tekrarlaması, aile üyelerini her seferinde şaşırtıyor.

Üstfidan için Fıstık artık sıradan bir evcil hayvan değil, gerçek bir hayat arkadaşı: 'Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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