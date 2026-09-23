120 ve 85 Kiloluk İki Yayın Balığı Oltaya Takıldı: Sonra Bakın Ne Yaptılar
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Afyonkarahisar'dan Denizli'ye balık avlamaya giden balıkçılar, Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde daha önce hiç görmedikleri büyüklükte iki yayın balığıyla karşılaştı. Üç amatör balıkçının oltasına, ağırlıkları yaklaşık 120 ve 85 kilogram olarak tahmin edilen iki dev yayın balığı takıldı.
İşte detaylar.
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İki Günlük Bekleyişin Ardından Oltaya Takıldı
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İki Yayın Balığını da Yeniden Suya Bıraktılar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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