120 ve 85 Kiloluk İki Yayın Balığı Oltaya Takıldı: Sonra Bakın Ne Yaptılar

Afyonkarahisar'dan Denizli'ye gelen Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak ve Recep Türkmen, balık avlamak için Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde iki gün boyunca bekledi.

Üç arkadaşın bekleyişi gece saatlerinde sona erdi. Oltaya takılan ilk yayın balığını kıyıya çıkarabilmek için yaklaşık iki saat mücadele eden balıkçılar, sonunda balığı sudan çıkarmayı başardı. Balığın ağırlığının yaklaşık 120 kilogram olduğu tahmin edildi.

Sabah saatlerinde ise bu kez ikinci bir yayın balığı oltaya takıldı.

Balıkçılar, yine yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından bu kez de 85 kilogram olduğu tahmin edilen balığı kıyıya çıkardı.