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120 ve 85 Kiloluk İki Yayın Balığı Oltaya Takıldı: Sonra Bakın Ne Yaptılar

120 ve 85 Kiloluk İki Yayın Balığı Oltaya Takıldı: Sonra Bakın Ne Yaptılar

Denizli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:06
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Afyonkarahisar'dan Denizli'ye balık avlamaya giden balıkçılar, Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde daha önce hiç görmedikleri büyüklükte iki yayın balığıyla karşılaştı. Üç amatör balıkçının oltasına, ağırlıkları yaklaşık 120 ve 85 kilogram olarak tahmin edilen iki dev yayın balığı takıldı. 

İşte detaylar. 

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İki Günlük Bekleyişin Ardından Oltaya Takıldı

İki Günlük Bekleyişin Ardından Oltaya Takıldı

Afyonkarahisar'dan Denizli'ye gelen Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak ve Recep Türkmen, balık avlamak için Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'nde iki gün boyunca bekledi. 

Üç arkadaşın bekleyişi gece saatlerinde sona erdi. Oltaya takılan ilk yayın balığını kıyıya çıkarabilmek için yaklaşık iki saat mücadele eden balıkçılar, sonunda balığı sudan çıkarmayı başardı. Balığın ağırlığının yaklaşık 120 kilogram olduğu tahmin edildi.

Sabah saatlerinde ise bu kez ikinci bir yayın balığı oltaya takıldı. 

Balıkçılar, yine yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından bu kez de 85 kilogram olduğu tahmin edilen balığı kıyıya çıkardı.

İki Yayın Balığını da Yeniden Suya Bıraktılar

İki Yayın Balığını da Yeniden Suya Bıraktılar

Daha önce baraj gölünde bu büyüklükte yayın balığı yakalamadıklarını belirten Recep Doğan, yaşadıkları heyecanı şu sözlerle anlattı:

'İlk defa Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda bu kadar büyük yayın balığı yakaladık. Arkadaşlarımla dün gece iki saat sudan çıkarmak için uğraştık ve gözlerimize inanamadık.'

Kıyıya çıkardıkları iki dev yayın balığını bir süre görüntüleyen üç arkadaş, daha sonra balıkları yeniden baraj gölüne bıraktı. Doğan, kendilerinin ve üyesi oldukları derneğin 'yakala bırak' anlayışını benimsediğini belirterek, balıkları bu nedenle suya geri bıraktıklarını söyledi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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