article/comments
article/share
Haberler
Gündem
920 TL Bekliyordu 920 Bin TL Geldi! Taksici Bakın Ne Yaptı

920 TL Bekliyordu 920 Bin TL Geldi! Taksici Bakın Ne Yaptı

İzmir Taksici
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

920 TL beklerken, hesabınıza 920 bin TL gelse ne yapardınız? 26 yıldır İzmir Otogarı'nda taksicilik yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu'nun başına tam da bu geldi. Sarıoğlu, müşterinin yanlışlıkla 920 bin lira yatırdığını fark edince parayı hiç düşünmeden iade etti. 

İşte detaylar. 

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

920 TL Beklerken, 920 Bin TL Geldi

920 TL Beklerken, 920 Bin TL Geldi

Sarıoğlu, sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'da bir berbere bıraktı. Müşteri, 920 liralık taksi ücretini banka havalesiyle ödemek istedi ancak yanlışlıkla üç sıfır fazla girerek 920 bin lira gönderdi.

Sarıoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: 

'IBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım, 920 TL yerine 920 bin lira atmış.' 

Durumu fark eder etmez berbere geri dönerek müşterisini buldu ve 'Hesapta bir yanlışlık var' diyerek onu uyardı. Yakın gözlüğü yanında olmadığı için parayı müşterinin telefonundan geri gönderttirdi; müşteri de hem fazla parayı iade etti hem de asıl 920 liralık ücreti aynı hesaptan ödedi.

Sarıoğlu kararının arkasındaki gerekçeyi şu sözlerle özetledi: 

'Çocuklarıma yediremezdim o parayı. O para bana yaramazdı. Ben geriye iade ettiğim için mutluyum.'

Esnaf Odası Sarıoğlu'nu Ödüllendirdi

Esnaf Odası Sarıoğlu'nu Ödüllendirdi

Sarıoğlu'nun bu dürüst tavrı esnaf odasına da yansıdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, kendisini makamında ağırlayarak tebrik etti ve ödüllendirdi. Özkan, bu davranışın 'İzmir taksicilik sektörü adına onur verici' olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın