920 TL Bekliyordu 920 Bin TL Geldi! Taksici Bakın Ne Yaptı

Sarıoğlu, sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'da bir berbere bıraktı. Müşteri, 920 liralık taksi ücretini banka havalesiyle ödemek istedi ancak yanlışlıkla üç sıfır fazla girerek 920 bin lira gönderdi.

Sarıoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

'IBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım, 920 TL yerine 920 bin lira atmış.'

Durumu fark eder etmez berbere geri dönerek müşterisini buldu ve 'Hesapta bir yanlışlık var' diyerek onu uyardı. Yakın gözlüğü yanında olmadığı için parayı müşterinin telefonundan geri gönderttirdi; müşteri de hem fazla parayı iade etti hem de asıl 920 liralık ücreti aynı hesaptan ödedi.

Sarıoğlu kararının arkasındaki gerekçeyi şu sözlerle özetledi: