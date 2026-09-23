69 Milletten İnsan Aynı Kitap İçin Buluştu: Guinness Rekoru Kırıldı

Gelelim okuma kulübüne! Kalima Okuma Kulübü, 2018'de kuruldu ama kökleri daha eskiye dayanıyor. Kulüp, 2007'den beri Arapçaya çeviri yapan Kalima projesinin bir uzantısı. Al Tunaiji, bu yıl katılımın beklentilerinin iki katına çıktığını söylüyor.

Kalima'nın amacı yalnızca farklı dillerden Arapçaya eser kazandırmakla sınırlı kalmıyor; Arap edebiyatı ve kültürünün dünyaya ulaşmasını da destekliyor. Kulüp, önümüzdeki dönemde Frankfurt Kitap Fuarı'na da katılmayı planlıyor.