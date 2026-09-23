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69 Milletten İnsan Aynı Kitap İçin Buluştu: Guinness Rekoru Kırıldı

69 Milletten İnsan Aynı Kitap İçin Buluştu: Guinness Rekoru Kırıldı

Kitap
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 11:39
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Abu Dhabi'de 69 milletten insan, tek bir kitabı okumak için bir araya geldi. Zayed National Museum'daki bu buluşma, 2018'den beri süren Kalima Okuma Kulübü'nün bir etkinliğiydi. Katılımcı çeşitliliği, etkinliği bir Guinness Dünya Rekoru adayı haline getirdi.

İşte detaylar. 

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Müzenin Salonu Bir Günlüğüne 69 Farklı Milletten Okuru Ağırladı

Müzenin Salonu Bir Günlüğüne 69 Farklı Milletten Okuru Ağırladı

21 Eylül'de Zayed National Museum'un salonlarından biri, dünyanın küçük bir örneğine dönüştü. 69 farklı milletten okuyucu, aynı masada bir araya geldi. Bu buluşma, bir okuma kulübü oturumuna katılan en fazla milliyet sayısı kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu getirdi. 

Peki bunca farklı insanı bir araya getiren kitap neydi?

7. Yüzyıl Arabistanı'na Uzanan Bir Aşk Hikayesi

7. Yüzyıl Arabistanı'na Uzanan Bir Aşk Hikayesi

Dünya rekoruna imza atılan buluşmada okunan kitap, 7. yüzyıldan kalma Mecnun-Leyla aşk hikayesiydi. Okunan kitabın tam adı ise 'Bedouin and Abbasid Cultural Identities: The Arabic Majnūn Laylā Story.' Yazar Ruqayya Yasmine Khan, eserinde bu aşk hikayesinin Bedevi ve Abbasi dönemlerinde nasıl şekillendiğini anlatıyor.

Merkez Direktörü Al Tunaiji'ye göre kitap, uluslararası kültürlerin bölgesel hikayeleri nasıl şekillendirdiğini de gösteriyor.

Kalima'nın Sırrı: 2007'den Beri Süren Bir Çeviri Hareketi

Kalima'nın Sırrı: 2007'den Beri Süren Bir Çeviri Hareketi

Gelelim okuma kulübüne! Kalima Okuma Kulübü, 2018'de kuruldu ama kökleri daha eskiye dayanıyor. Kulüp, 2007'den beri Arapçaya çeviri yapan Kalima projesinin bir uzantısı. Al Tunaiji, bu yıl katılımın beklentilerinin iki katına çıktığını söylüyor. 

Kalima'nın amacı yalnızca farklı dillerden Arapçaya eser kazandırmakla sınırlı kalmıyor; Arap edebiyatı ve kültürünün dünyaya ulaşmasını da destekliyor. Kulüp, önümüzdeki dönemde Frankfurt Kitap Fuarı'na da katılmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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