69 Milletten İnsan Aynı Kitap İçin Buluştu: Guinness Rekoru Kırıldı
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Müzenin Salonu Bir Günlüğüne 69 Farklı Milletten Okuru Ağırladı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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