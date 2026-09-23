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Kameraları Görünce Paniklemişti: Asena Keskinci Yönetmen Sevgilisiyle Galada Mutluluk Pozu Verdi!

Kameraları Görünce Paniklemişti: Asena Keskinci Yönetmen Sevgilisiyle Galada Mutluluk Pozu Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 12:09
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Asena Keskinci hem kariyeri hem de özel hayatıyla son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri. Geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenen Keskinci, kameraları fark edince yaşadığı panikle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun yanındaki ismin, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür filminin yönetmeni Mert Uzunmehmet olduğu ortaya çıkmıştı. İkili bu kez filmin gala gecesinde basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı. Kameralardan kaçmayan çift, yan yana mutluluk pozu verdi!

Kaynak: Gece Muhabiri

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Asena Keskinci’yi çoğumuz çocuk yaşta rol aldığı Bez Bebek’in Yağmur’u olarak tanıdık. Ancak kendisi son dönemde oldukça farklı projelerle karşımıza çıkıyor.

Asena Keskinci’yi çoğumuz çocuk yaşta rol aldığı Bez Bebek’in Yağmur’u olarak tanıdık. Ancak kendisi son dönemde oldukça farklı projelerle karşımıza çıkıyor.

Oyunculuğa henüz çocuk yaşta başlayan Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle bir dönemin çocuklarının hafızasına kazındı.

Yıllar içerisinde Hırsız PolisParmaklıklar ArdındaAşk Tesadüfleri Sever ve Köstebekgiller gibi pek çok yapımda rol alan Keskinci, çocuk oyunculuktan genç oyunculuğa geçiş yapan nadir isimlerden biri olmayı başardı.

Son dönemde ise kariyerinde oldukça dikkat çeken iki farklı adım attı. Dijital platformda yayınlanan Jasmine dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, cesur sahneleriyle uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Ardından Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından Kızılcık Şerbetinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin yeni sezonunda Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterini Selin Türkmen’den devralan Keskinci, yenilenen imajıyla izleyicinin karşısına çıktı. Fakat ünlü oyuncunun son dönemde gündeme geldiği tek konu yeni projeleri değildi. Özel hayatında yaşanan sürpriz gelişme de kısa sürede magazin gündeminin tam ortasına yerleşmişti.

Asena Keskinci geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenmiş, kameraları fark edince büyük panik yaşamıştı!

Asena Keskinci geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenmiş, kameraları fark edince büyük panik yaşamıştı!

Keskinci, geçtiğimiz ağustos ayında Gece Muhabiri’nden Samet Aday tarafından Cihangir’de sevgilisiyle el ele yürürken ilk kez görüntülendi.

İkili kendi halinde yürürken karşılarında kameraları görünce bir anda ne yapacağını şaşırmıştı. Özellikle Asena Keskinci’nin belirgin biçimde irkilmesi ve hızla oradan uzaklaşmaya çalışması dikkat çekmişti.

O anlarda ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu da haliyle merak konusu olmuştu. Keskinci’nin yeni sevgilisinin yönetmen Mert Uzunmehmet olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıkmıştı.

İlişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift, o görüntülerin ardından sessiz kalmayı tercih etmişti. Keskinci’nin kameralara verdiği ilk tepki de ilişkisini bir süre gözlerden uzak yaşamayı istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından tablo tamamen değişti. Asena Keskinci ve Mert Uzunmehmet, bu kez kameralarla karşılaşmaktan kaçmak bir yana, birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı!

Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür’ün galasına filmin yönetmeni olan sevgilisi Mert Uzunmehmet’le katıldı!

25 Eylül’de vizyona girecek olan Üç Harfliler: Mühür, doğmamış bir bebeğin üzerine işlendiği söylenen gizemli bir mührün çevresinde gelişen korku dolu olayları konu alıyor.

Filmde Asena Keskinci’ye Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Ejder Özkarslıgil ve Fulya Koçak gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Keskinci’nin bir süredir aşk yaşadığı Mert Uzunmehmet oturuyor. 

Filmin 22 Eylül’de düzenlenen galasında oyuncular ve yapım ekibi bir araya geldi. Gecenin dikkat çeken isimleri ise şüphesiz Asena Keskinci ile Mert Uzunmehmet oldu.

Daha önce el ele yakalandıklarında kameralardan uzaklaşmaya çalışan ikili, bu kez yan yana gelerek basın mensuplarına mutluluk pozu verdi. Keskinci’nin başrolünde olduğu filmin yönetmenliğini sevgilisinin üstlenmesi de ikilinin hem aşk hem de iş hayatındaki birlikteliğini gözler önüne serdi.

Böylece Cihangir’de yaşanan o kısa panik anlarının ardından çift, ilişkilerini saklamadıklarını da göstermiş oldu. İlk görüntülerinde kameralarla köşe kapmaca oynayan ikilinin kendi filmlerinin galasında rahat tavırlarla poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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