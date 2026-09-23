Kameraları Görünce Paniklemişti: Asena Keskinci Yönetmen Sevgilisiyle Galada Mutluluk Pozu Verdi!

Keskinci, geçtiğimiz ağustos ayında Gece Muhabiri’nden Samet Aday tarafından Cihangir’de sevgilisiyle el ele yürürken ilk kez görüntülendi.

İkili kendi halinde yürürken karşılarında kameraları görünce bir anda ne yapacağını şaşırmıştı. Özellikle Asena Keskinci’nin belirgin biçimde irkilmesi ve hızla oradan uzaklaşmaya çalışması dikkat çekmişti.

O anlarda ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu da haliyle merak konusu olmuştu. Keskinci’nin yeni sevgilisinin yönetmen Mert Uzunmehmet olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıkmıştı.

İlişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift, o görüntülerin ardından sessiz kalmayı tercih etmişti. Keskinci’nin kameralara verdiği ilk tepki de ilişkisini bir süre gözlerden uzak yaşamayı istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından tablo tamamen değişti. Asena Keskinci ve Mert Uzunmehmet, bu kez kameralarla karşılaşmaktan kaçmak bir yana, birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı!