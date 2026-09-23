Kameraları Görünce Paniklemişti: Asena Keskinci Yönetmen Sevgilisiyle Galada Mutluluk Pozu Verdi!
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Asena Keskinci hem kariyeri hem de özel hayatıyla son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri. Geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenen Keskinci, kameraları fark edince yaşadığı panikle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun yanındaki ismin, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür filminin yönetmeni Mert Uzunmehmet olduğu ortaya çıkmıştı. İkili bu kez filmin gala gecesinde basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı. Kameralardan kaçmayan çift, yan yana mutluluk pozu verdi!
Kaynak: Gece Muhabiri
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Asena Keskinci’yi çoğumuz çocuk yaşta rol aldığı Bez Bebek’in Yağmur’u olarak tanıdık. Ancak kendisi son dönemde oldukça farklı projelerle karşımıza çıkıyor.
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Asena Keskinci geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele görüntülenmiş, kameraları fark edince büyük panik yaşamıştı!
Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı Üç Harfliler: Mühür’ün galasına filmin yönetmeni olan sevgilisi Mert Uzunmehmet’le katıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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