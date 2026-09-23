Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Destekler Artık İlden İle Değişecek
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Düşük gelirli hanelere yönelik hazırlanan yeni sosyal destek modelinde flaş bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında kira, gıda, enerji ve ısınma yardımı artık tek tip değil, ile göre farklılaşacak şekilde kurgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hangi bölgede hangi desteğin öne çıkacağını belirlemek için saha çalışması yürütüyor. Analizin ekim ayında tamamlanması, sonuçların ise 2027 bütçesine yansıması bekleniyor.
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Vatandaşlık maaşı detayları belli oldu.
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Antalya'da kira, Hakkari'de ısınma öne çıkacak: Vatandaşlık maaşı ilden ile değişecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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