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Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Destekler Artık İlden İle Değişecek

Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Destekler Artık İlden İle Değişecek

SGK Gıda kira
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 12:01
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Düşük gelirli hanelere yönelik hazırlanan yeni sosyal destek modelinde flaş bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında kira, gıda, enerji ve ısınma yardımı artık tek tip değil, ile göre farklılaşacak şekilde kurgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hangi bölgede hangi desteğin öne çıkacağını belirlemek için saha çalışması yürütüyor. Analizin ekim ayında tamamlanması, sonuçların ise 2027 bütçesine yansıması bekleniyor.

Kaynak: Hisse.net/Begüm Özkaynak

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Vatandaşlık maaşı detayları belli oldu.

Vatandaşlık maaşı detayları belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, GETAD kapsamında il ve ilçe bazlı bir ihtiyaç analizi yürütüyor. Çalışma, hangi bölgede hangi destek kaleminin öncelikli olacağını belirlemeyi amaçlıyor ve ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Analiz sonuçları, TBMM'de görüşülecek 2027 yılı bütçesine yansıtılacak; sistemin fiilen devreye girmesi de bu sürece bağlı.

Sistemin arka planında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde yaptığı duyuru bulunuyor. Yılmaz, GETAD'ı 'eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici, ancak istihdam piyasalarından caydırıcı olmayan bir model' olarak tanımlamış, sistemin önce birkaç ilde pilot olarak başlatılacağını, 2027'de ise ülke geneline yayılacağını söylemişti.

Antalya'da kira, Hakkari'de ısınma öne çıkacak: Vatandaşlık maaşı ilden ile değişecek.

Antalya'da kira, Hakkari'de ısınma öne çıkacak: Vatandaşlık maaşı ilden ile değişecek.

Değerlendirilen destek kalemleri arasında kira yardımı, gıda desteği, enerji desteği ve ısınma yardımı yer alıyor. Ancak bu kalemlerin hangi oranda ve hangi bölgede uygulanacağı, o yörenin kendi koşullarına göre belirlenecek.

Yetkililerin verdiği örnek bu farkı somutlaştırıyor: Antalya'da konut maliyetleri öne çıkarken, Hakkari'de ısınma giderleri hanelerin bütçesinde çok daha büyük bir yük oluşturuyor. Bu nedenle GETAD, tek bir ulusal yardım paketi yerine, ile özel bir destek karması sunacak şekilde tasarlanıyor.

Düşük gelirli emekliler de bu genişletilmiş sosyal destek mekanizmasının kapsamında değerlendirilecek. GETAD'da hane geliri esas alınacağından, emekli maaşı düşük olsa da hanede başka bir gelir kalemi bulunan aileler farklı, hane geliri tamamen düşük kalan aileler ise farklı şekilde değerlendirilecek. Şu aşamada başvuru tarihi, gelir eşiği ya da ödeme tutarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; bu detayların ihtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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