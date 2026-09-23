Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Destekler Artık İlden İle Değişecek

Değerlendirilen destek kalemleri arasında kira yardımı, gıda desteği, enerji desteği ve ısınma yardımı yer alıyor. Ancak bu kalemlerin hangi oranda ve hangi bölgede uygulanacağı, o yörenin kendi koşullarına göre belirlenecek.

Yetkililerin verdiği örnek bu farkı somutlaştırıyor: Antalya'da konut maliyetleri öne çıkarken, Hakkari'de ısınma giderleri hanelerin bütçesinde çok daha büyük bir yük oluşturuyor. Bu nedenle GETAD, tek bir ulusal yardım paketi yerine, ile özel bir destek karması sunacak şekilde tasarlanıyor.

Düşük gelirli emekliler de bu genişletilmiş sosyal destek mekanizmasının kapsamında değerlendirilecek. GETAD'da hane geliri esas alınacağından, emekli maaşı düşük olsa da hanede başka bir gelir kalemi bulunan aileler farklı, hane geliri tamamen düşük kalan aileler ise farklı şekilde değerlendirilecek. Şu aşamada başvuru tarihi, gelir eşiği ya da ödeme tutarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; bu detayların ihtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.