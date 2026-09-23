Cuma Akşamını Evde Geçirmeyi Yasaklıyoruz! Akşamını Keyiflendirecek 6 Etkinlik
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Nedense hep hafta sonunu bekleriz etkinlik yapmak için. Oysa haftanın bittiği o cuma günü... En keyifli gün olabilir! Evde oturmak yerine keyfinizi artırmak için tiyatrolara ya da konserlere gidebilirsiniz!
Gelin, birlikte yakın zamanda cuma günü olan etkinliklere bakalım!
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1. Konken Partisi
2. Teoman
3. GusGus
4. Koku
5. Bodyguard Müzikali
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6. Black Coffee
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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