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Cuma Akşamını Evde Geçirmeyi Yasaklıyoruz! Akşamını Keyiflendirecek 6 Etkinlik

etiket Cuma Akşamını Evde Geçirmeyi Yasaklıyoruz! Akşamını Keyiflendirecek 6 Etkinlik

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 12:01
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Nedense hep hafta sonunu bekleriz etkinlik yapmak için. Oysa haftanın bittiği o cuma günü... En keyifli gün olabilir! Evde oturmak yerine keyfinizi artırmak için tiyatrolara ya da konserlere gidebilirsiniz! 

Gelin, birlikte yakın zamanda cuma günü olan etkinliklere bakalım!

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1. Konken Partisi

1. Konken Partisi
www.passo.com.tr

Sonbahara girdik artık... Bu tiyatro oyunu da sonbaharda yolları kesişen iki insanı anlatıyor bizlere. Zamanlarını konken partileriyle geçiren bu ikili, hayatta bir şeyleri kazanmak için geç kalmadıklarının farkına varırlar. 

İzmir'de olanlar cuma günlerini keyifli bir şekilde geçirmek istiyorlarsa Konken Partisi'nin detayları için Passo'ya bakabilir!

2. Teoman

2. Teoman
www.passo.com.tr

Şarkılarının sözleriyle bizi derinden etkileyen, ritimleriyle kendimizden geçmemizi sağlayan Teoman konserlerini kaçırmamalısınız! Türkiye'nin çeşitli etkinlik mekânlarında sevdikleriyle buluşacak. 

İstanbul'dan tutun Adana'ya kadar birçok yerde konser verecek olan Teoman'ın cuma akşamları nerede olacağına Passo'dan bakabilirsiniz!

3. GusGus

3. GusGus
www.passo.com.tr

İzlanda çıkışlı olan elektronik müzik topluluğuyla buluşmak ister misiniz? Karanlık ve dumanlı kulüplerin ruhunu benimseyen bu topluluk, kozmik melodilerle sizi stresten arındırabilir. 

Özgür bir müzik deneyimi için gidebileceğiniz bu etkinliğin detaylarına Passo'dan bakabilirsiniz!

4. Koku

4. Koku
www.passo.com.tr

Bir ruhun var olma çabası... Tiyatroseverleri bu etkinliğe davet ediyoruz! Halil Sezai sizin yüreğinize dokunacak. Farklı ve etkileyici hikâyesi olan bu tiyatro oyununu cuma gecesi izlemek ayrı bir keyif verebilir. 

Bir seyirci olarak suçun kokusunu almaya hazır olduğunuz zaman etkinliğin detayları için Passo'ya bakabilirsiniz!

5. Bodyguard Müzikali

5. Bodyguard Müzikali
www.passo.com.tr

Eski gizli bir ajan ve süperstar bir kadın! Hem duygusal hem de anlamlı sahneleri olan bu müzikali kaçırmamalısınız. Olayların etkileyiciliğinin yanı sıra müziklerin ritminin büyüsüne kapılabilirsiniz. 

Dramatik bir cuma akşamı geçirmek istiyorsanız etkinliğin detaylarına Passo'dan bakabilirsiniz!

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6. Black Coffee

6. Black Coffee
www.passo.com.tr

Elektronik müziğin ritmine kendini bırakmayı sevenler burada mı? Afrika ritimlerini elektronik müzikle birleştirerek büyüleyici bir sahne oluşturan Black Coffee'yi kaçırmamalısınız... 

25 Eylül Cuma akşamı Ataköy Marina Arena'da olacak etkinlik için detaylara Passo'dan bakabilirsiniz.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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