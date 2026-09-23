Cuma Akşamını Evde Geçirmeyi Yasaklıyoruz! Akşamını Keyiflendirecek 6 Etkinlik

Sonbahara girdik artık... Bu tiyatro oyunu da sonbaharda yolları kesişen iki insanı anlatıyor bizlere. Zamanlarını konken partileriyle geçiren bu ikili, hayatta bir şeyleri kazanmak için geç kalmadıklarının farkına varırlar.

İzmir'de olanlar cuma günlerini keyifli bir şekilde geçirmek istiyorlarsa Konken Partisi'nin detayları için Passo'ya bakabilir!