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Konuşurken Sizi Dinleyen Kişinin Çok Göz Kırpması Ne Demek?

Konuşurken Sizi Dinleyen Kişinin Çok Göz Kırpması Ne Demek?

Kişisel Gelişim psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 12:04
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Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı üzerine yazılan beden dili yorumlarında tanıdık bir cümle vardı: 'Hızlı göz kırpıyor, demek ki gergin.' Bu tür okumalar internette bolca dolaşıyor — çok göz kırpan kişi ya yalan söylüyordur ya sıkılmıştır ya da tedirgindir.

Peki gerçekten öyle mi? Konuyu ölçen araştırmacıların buldukları, bu popüler yorumların çoğundan hem daha ilginç hem de çoğu zaman tam tersi.

En çarpıcısı şu: Sizi dinlerken göz kırpan kişi aslında size bir şey söylüyor olabilir!

Kaynak: HuffPost

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Dinleyicinin Göz Kırpması Rastgele Değil: Baş Sallamakla Aynı İşi Görüyor

Dinleyicinin Göz Kırpması Rastgele Değil: Baş Sallamakla Aynı İşi Görüyor

Konuyu doğrudan ölçen çalışma, Max Planck Psikodilbilim Enstitüsü'nden Paul Hömke, Judith Holler ve Stephen Levinson'a ait. Research on Language and Social Interaction dergisinde yayımlanan 'Eye Blinking as Addressee Feedback in Face-To-Face Conversation' başlıklı araştırma için Hollandaca yüz yüze konuşmalardan oluşan bir grup kurup dinleyicilerin göz kırpmalarını tek tek işaretlediler.

Çıkan sonuç şu: Dinleyicinin göz kırpması rastgele dağılmıyor. Kırpmalar, konuşmacının cümlesinin ya da düşünce biriminin bittiği yerlere denk geliyor. Yani tam da 'hı hı' dediğimiz, başımızı salladığımız o noktalara.

Daha da ilginci, kırpmanın süresi fark yaratıyor. Uzun göz kırpmalar kısa olanlara kıyasla şu üç durumda çok daha sık görülüyor: göz göze gelindiğinde, baş sallama gibi onaylayıcı hareketlerle birlikte, ve anladığını belli etmenin özellikle önemli olduğu anlarda.

Araştırmacıların yorumu net: Uzun göz kırpması özel bir sinyal taşıyor. Konuşmacıya 'seni takip ediyorum, anladım, devam et' demenin sessiz bir yolu.

Yani karşınızdaki sizi dinlerken göz kırpıyorsa, bu bir kaçış işareti değilmiş!

"Çok Göz Kırpan Yalan Söylüyordur" İnanışı Doğru Değil

"Çok Göz Kırpan Yalan Söylüyordur" İnanışı Doğru Değil

Beden dili yorumlarının en sevdiği eşleştirme şu: Çok göz kırpan kişi yalan söylüyordur. Araştırma ise bunun tersini buluyor.

Sharon Leal ve Aldert Vrij'in Journal of Nonverbal Behavior'da yayımlanan 'Blinking During and After Lying' çalışmasında yalan söyleyenlerin göz kırpma sayısı yalanı söyledikleri sırada azaldı, hemen ardından arttı. Doğruyu söyleyenlerde ise tam tersi bir tablo vardı: onların kırpması o sırada arttı.

Yalan uydurmak zihinsel olarak yorucu bir iş ve yoğun zihinsel çabanın olduğu anlarda göz kırpma bastırılıyor; yük kalkınca da telafi ediliyor. 

Yani 'çok kırpıyor demek ki yalancı' kestirmesi, elimizdeki veriyle taban tabana zıt.

Özetle: Karşınızdaki sizi dinlerken sık göz kırpıyorsa, en olası açıklama onun sıkılması ya da yalan söylemesi değil. Ya sizi takip ettiğini belli ediyordur, ya zihni yoğun çalışıyordur, ya da odanın havası kurudur :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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