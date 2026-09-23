Konuşurken Sizi Dinleyen Kişinin Çok Göz Kırpması Ne Demek?

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı üzerine yazılan beden dili yorumlarında tanıdık bir cümle vardı: 'Hızlı göz kırpıyor, demek ki gergin.' Bu tür okumalar internette bolca dolaşıyor — çok göz kırpan kişi ya yalan söylüyordur ya sıkılmıştır ya da tedirgindir.

Peki gerçekten öyle mi? Konuyu ölçen araştırmacıların buldukları, bu popüler yorumların çoğundan hem daha ilginç hem de çoğu zaman tam tersi.

En çarpıcısı şu: Sizi dinlerken göz kırpan kişi aslında size bir şey söylüyor olabilir!

Kaynak: HuffPost