Konuşurken Sizi Dinleyen Kişinin Çok Göz Kırpması Ne Demek?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı üzerine yazılan beden dili yorumlarında tanıdık bir cümle vardı: 'Hızlı göz kırpıyor, demek ki gergin.' Bu tür okumalar internette bolca dolaşıyor — çok göz kırpan kişi ya yalan söylüyordur ya sıkılmıştır ya da tedirgindir.
Peki gerçekten öyle mi? Konuyu ölçen araştırmacıların buldukları, bu popüler yorumların çoğundan hem daha ilginç hem de çoğu zaman tam tersi.
En çarpıcısı şu: Sizi dinlerken göz kırpan kişi aslında size bir şey söylüyor olabilir!
Kaynak: HuffPost
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinleyicinin Göz Kırpması Rastgele Değil: Baş Sallamakla Aynı İşi Görüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çok Göz Kırpan Yalan Söylüyordur" İnanışı Doğru Değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın